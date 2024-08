video suggerito

Siena, 31enne uccisa in casa con un colpo di arma da fuoco: "Forse partito per sbaglio" Una donna di 31 anni è morta nella sua abitazione di Siena dopo essere stata colpita da un proiettile sparato da un'arma da fuoco. Si indaga sul possibile incidente mentre il marito è in questura per testimoniare sull'accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 31 anni è stata uccisa nel pomeriggio in una casa di Siena, vicino al centro storico. Stando alle prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita da un proiettile di un'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno udito il rumore dello sparo. Gli investigatori stanno ricostruendo la vicenda. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, lo sparo potrebbe essere partito per sbaglio mentre i familiari della 31enne maneggiavano un'arma in casa. Il proiettile avrebbe raggiunto così la testa della giovane e a nulla sono valsi gli interventi dei sanitari.

Lo sparo è stato udito dai vicini della vittima intorno alle 15.30 e subito sono state allertate le forze dell'ordine. Nell'abitazione dove la giovane viveva con la famiglia sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica.

Non sono state per ora rese note le generalità della vittima. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una giovane di origini sudamericane residente in Italia con la famiglia. Il suo decesso sarebbe imputabile a un incidente domestico secondo gli inquirenti, ma per il momento nessuna pista è stata davvero esclusa dalle indagini.

Solo con il prosieguo delle verifiche sarà possibile accertare la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine hanno ascoltato le testimonianze dei vicini che per primi hanno chiamato le autorità e i soccorsi per prestare aiuto alla 31enne deceduta. Anche i familiari della giovane saranno ascoltati su quanto successo per chiarire cosa sia accaduto alle 15 del pomeriggio di oggi, 10 agosto, nell'abitazione situata poco lontano dal centro cittadino di Siena, dove la vittima viveva insieme al marito che ora è in questura per testimoniare sull'accaduto.