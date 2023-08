Si tuffa per liberare una cima: l’elica della barca gli amputa un piede La vittima dell’incidente è un turista ceco di 37 anni. Il giovane si trovava in Sardegna, in località La Caletta, su un catamarano insieme ad alcuni amici quando è avvenuto il grave incidente.

Grave incidente nel mare della Sardegna. La vittima è un turista di 37 anni, proveniente dalla Repubblica Ceca, che ha perso un piede, tagliato da un'elica del catamarano su cui si trovava con alcuni amici, nel tentativo di recuperare una cima che si era incastrata proprio sull'elica della barca. L'uomo, che si trovava nelle acque di La Caletta, a Siniscola, era con una comitiva di più barche che stava facendo un giro dell'isola. Al momento non sono state rese note le generalità del turista coinvolto.

Stando a una prima ricostruzione fatta dalla Guardia costiera di Olbia, il corpo delle forze dell'ordine competente in questo tratto di mare, nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, l'imbarcazione stava effettuando operazioni di ormeggio quando la corda è caduta in mare e si è incastrata attorno all'elica del motore.

A quel punto, il 37enne si è tuffato in acqua per riuscire a liberare la cima, ma inavvertitamente una delle persone rimaste a bordo ha fatto ripartire l'elica, che in questi casi dovrebbe invece rimanere spenta. In questo modo un piede dell'uomo è stato avvolto dalla stessa corda ed è stato mozzato dalle pale dell'elica.

Subito dopo l'incidente, il ferito è stato prontamente soccorso dalla Guardia costiera. Poi è stato trasportato nel porto di La Caletta, dove i soccorritori del 118 gli hanno immediatamente prestato le prime cure. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che si presume dovranno indagare sulla dinamica dell'incidente per stabilire anche quali possano essere le responsabilità delle altre persone che erano insieme al turista ferito.

Vista la gravità della ferita riportata, l'uomo è stato successivamente trasferito con l'elicottero dell'Areus all'ospedale Giuseppe Brotzu di Cagliari, nel centro specialistico che si occupa delle amputazioni.