Si tuffa nelle acque del canale a Cerano per un bagno e non riemerge: 29enne muore annegato, indagini in corso Si chiama Marcus Necula l'agricoltore 29enne di origine rumena annegato in un canale di via Camerone a Cerano, nel novarese: la vittima si era tuffata in acqua per un bagno refrigerante, ma è stata colta da un malore improvviso.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

Voleva farsi un bagno refrigerante nel canale del paese, ma un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. È morto nella notte di domenica Marcus Necula, agricoltore 29enne di origine rumena, annegato nelle acque del diramatore Vigevano, in via Camerona a Cerano, provincia di Novara.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, residente in Romania, ma domiciliato in una cascina del paese piemontese, avrebbe parcheggiato la propria Fiat Grande Punto bianca sull'alzaia del canale. Successivamente, il 29enne si sarebbe spogliato e avrebbe indossato il costume da bagno per buttarsi in acqua. A causare il decesso sarebbe stato un malore improvviso, che non avrebbe permesso alla vittima di tornare a galla.

Il cadavere è stato rinvenuto e recuperato la notte stessa dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Novara, intervenuti alle 2 di lunedì. Le operazioni di recupero del corpo si sarebbero dimostrate più complicate del previsto e avrebbero richiesto alcune ore, a cause delle condizioni del canale.

Intervenuto prima possibile per evitare il peggio, il 118 ha soccorso l'agricoltore, che, però, non ha mostrato alcun segno di vita. Per questo motivo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del 29enne.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Trecate, che hanno il compito di ricostruire e fare luce sulla dinamica dei fatti. Le autorità starebbero cercando di capire se ci siano testimoni dell'accaduto e se siano disponibili le immagini delle telecamere di sorveglianza vicine all'area interessata.

Nel frattempo, la salma è stata ricomposta e pulita alla camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Novara. Si attendono i controlli medico-legali sul cadavere, un elemento in più che può aiutare a chiarire la dinamica dei fatti.