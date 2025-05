Si traveste da “fantasma” per gettare i rifiuti a bordo strada a Monreale: il video che lo smaschera Un uomo è stato sorpreso a gettare illegalmente i rifiuti a bordo strada a Monreale, in Sicilia. Si era nascosto sotto un lenzuolo per cercare di non essere ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, ma la polizia locale è riuscita comunque a risalire a lui. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

Gettava i suoi rifiuti fuori dai giorni previsti per la raccolta differenziata a Monreale nascondendosi sotto un lenzuolo forse per cercare di non essere immortalato dalle telecamere. E sono state invece proprio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune palermitano a incastrarlo. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire al suo domicilio – e quindi a individuarlo – ricostruendo i suoi spostamenti e quindi i suoi movimenti prima che gettasse via i rifiuti di casa. Ora è stato reso pubblico il video dell'uomo che ha cercato di nascondersi sotto il lenzuolo.

Intanto l’assessore Giulio Mannino del Comune di Monreale è pronto a dare battaglia a chiunque copierà il gesto dell'uomo: "Continueremo a dare la caccia ai fantasmi". Precisa in una sua dichiarazione: "Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità. Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme".

E poi ha aggiunto: "A ogni ‘furbetto' deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi ‘fantasmi' che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale".