Si spoglia in spiaggia davanti ai bambini a Riccione e Misano. Maniaco rischia il linciaggio

A cura di Davide Falcioni

Si è denudato davanti a dei bambini sulle spiagge di Riccione e Misano Adriatico rischiando di essere linciato dagli adulti presenti: è avvenuto due giorni fa, a ferragosto, e il protagonista è stato un uomo di 60 anni già noto alle forze dell'ordine per aver commesso reati simili e per questo sottoposto a regime di di sorveglianza speciale con tanto di divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minorenni.

Un divieto che tuttavia ha ignorato martedì mattina: dopo aver raggiunto lo chalet Perla Verde di Riccione infatti il sessantenne si è spogliato davanti a un bimbo di 10 anni che è subito corso a chiedere aiuto. All'arrivo degli adulti il maniaco si era già dileguato, ma la sua performance era stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza. Un'oretta più tardi, questa volta Misano, il 60enne ha compiuto lo stesso show davanti ad altre due bimbe con un copione analogo ma un adulto sarebbe riuscito a fotografarlo mentre si allontanava.

I genitori delle ultime due vittime, con la foto del maniaco, si sono presentate ai carabinieri per sporgere denuncia e proprio mentre si trovavano in caserma è scattato l'allarme per una nuova segnalazione del maniaco. Il sessantenne, infatti, era tornato a Riccione davanti al Perla Verde ed era stato riconosciuto dal bagnino che aveva chiesto l'intervento dei militari dell'Arma.

Prima che arrivasse la pattuglia, tuttavia, si sono registrati momenti di tensione con diverse persone che hanno accerchiato il 60enne cercando di farsi giustizia da soli. L'arrivo delle divise ha scongiurato il peggio con l'uomo che è stato condotto in caserma e riconosciuto dalle vittime. È emerso che il maniaco, oltre al divieto di avvicinarsi ai minorenni, aveva anche l'obbligo di non allontanarsi da Riccione ed è stato quindi arrestato.