Si siede su una panchina al parco e viene trovato morto dopo ore, disposta autopsia su Giuseppe Campitelli

Giuseppe Campitelli, 47 anni, è stato trovato morto nel parco di Macerata. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo sarebbe deceduto su una panchina. Sul corpo di Campitelli è stata disposta l’autopsia.

Giuseppe Campitelli, 47 anni, è stato trovato senza vita su una panchina a Macerata. La tragica scoperta nel parco di via Isonzo è stata fatta verso le 15 di sabato da una pattuglia della squadra Volante che era in perlustrazione nella zona.

L'uomo era seduto su una panchina, secondo quanto riferiscono le autorità, in una posizione non naturale. Non avrebbe risposto agli stimoli delle forze dell'ordine che si sono poi avvicinate, scoprendo che non era cosciente.

A quel punto è scattata subito la chiamata al 118, ma i tentativi di rianimarlo non hanno dato gli esiti sperati. Al medico non è rimasto altro che dichiarare il decesso del 47enne. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza o traccia di assunzione di sostante. I poliziotti hanno accertato visionando le telecamere presenti nei punti di accesso al parco giochi che l'uomo ha raggiunto la panchina da solo. Non ci sarebbe stato nessuno con lui al momento dell'arrivo e neppure quando ha verosimilmente accusato un malore.

Il pubblico ministero è stato avvisato dell'accaduto e sulla base degli elementi forniti, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha disposto che la salma venisse portata all'obitorio per l'autopsia.

L'uomo aveva origini campane ed era padre di due figli. Viveva a Caldarola ma da qualche anno si era trasferito da solo a Macerata. In passato aveva lavorato come operaio in un mobilificio, poi in una ditta di Pollenza. Le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto al 47en ne in quel parco sono ancora in corso, ma stando alle prime informazioni l'uomo avrebbe avuto un malore nei pressi dell'aria adibita ai giochi per i bambini nel parco di Macerata. A chiarire ulteriormente cosa possa essere successo sarà l'autopsia, effettuata sul corpo della vittima poco dopo il ritrovamento.