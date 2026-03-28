Si sentono male in gita, 18 studenti finiscono in ospedale a Reggio Emilia: “Intossicazione alimentare”

Diciotto studenti veneti di età compresa tra i 13 e i 16 anni sono finiti in ospedale dopo aver consumato la cena in un albergo di Salsomaggiore. Secondo gli accertamenti effettuati, potrebbe essersi trattato di una intossicazione alimentare: tutti sono stati già dimessi.

Disavventura per un gruppo di studenti veneti in gita in Emilia Romagna: 18 di loro, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono finiti in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare, probabilmente dopo aver consumato la cena in un albergo di Salsomaggiore.

I ragazzi hanno accusato conati e nausea mentre ieri pomeriggio mentre si trovavano in gita d'istruzione al Museo Cervi di Gattatico, nel Reggiano. Da qui è scattato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto cinque ambulanze che hanno caricato gli studenti – con codici lievi di gravità – per trasportarli al pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Le analisi di rito hanno evidenziato come la causa di quei malesseri potrebbe essere stata una intossicazione alimentare. Nessuno di loro, però, avrebbe riportato conseguenze preoccupanti.

"Sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati dimessi poco dopo. In giornata hanno fatto poi rientro a casa con i loro docenti", si legge in una nota dell’Ausl reggiana. I ragazzi, dopo le dimissioni, faranno rientro a casa con i loro docenti nella giornata di oggi poi saranno riaffidati ai genitori.

Intanto, come riporta Il Resto del Carlino, saranno avviati accertamenti nell’albergo nel cui ristorante gli alunni hanno consumato il pasto serale, per risalire al cibo che ha scatenato la tossinfezione. Verranno analizzati i cibi serviti ai ragazzi, per scoprire se ci fosse qualcosa di contaminato oppure avariato.