Si sdraia sui binari per parlare al cellulare, multato si difende: “Ero stanco per il lungo viaggio” L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana nella stazione di Foligno. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno controllato le telecamere di sorveglianza e hanno confermato che si trovava esattamente sui binari.

A cura di Teresa Fallavollita

A chi non è mai capitato di sentirsi così stanco dopo una lunga giornata, da voler soltanto stendersi al suolo per riposare?

Di certo non verrebbe mai in mente di farlo sui binari del treno, come invece è successo a un uomo di 38 anni che nel corso del weekend è stato multato dalla polizia ferroviaria per essersi sdraiato sui binari della stazione.

L’insolito episodio è accaduto pochi giorni fa a Foligno, in Umbria.

Durante lo scorso fine settimana, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno hanno ricevuto una segnalazione da parte del Centro Operativo del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancona che denunciava la presenza di un uomo sdraiato sui binari della stazione della cittadina umbra, intento a parlare al cellulare.

Gli agenti sono prontamente intervenuti e hanno individuato il soggetto in questione, un uomo di nazionalità italiana classe 1984.

Il 38enne, sollecitato dalle autorità, ha dichiarato di essere stato colpito da un improvviso attacco di stanchezza dovuto al lungo viaggio durato tutto il giorno e non ancora terminato, visto che avrebbe dovuto successivamente proseguire verso il Lazio.

L’uomo ha però negato l’accusa, sostenendo invece di essersi steso sul marciapiede, e non sui binari come segnalato dalla Polfer di Ancona.

Gli agenti folignati, però, non gli hanno creduto e hanno verificato la veridicità delle sue dichiarazioni attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti in stazione.

Non ci è voluto molto per smascherarlo: i video hanno infatti chiaramente mostrato che l’uomo si era realmente steso sui binari per parlare al telefono, mettendo in pericolo la propria vita e quella di tutte le persone a bordo di eventuali treni di passaggio, viaggiatori e personale.

La breve vicenda si è conclusa con una multa per l’uomo, sulla base dell’articolo 21 del D.P.R. 753/1980, che vieta di fatto qualsiasi tipo di accesso, anche solo l’attraversamento, ai binari e alle zone ferroviarie non autorizzante.

L’uomo incorrerà ora in una sanzione amministrativa per aver violato i regolamenti ferroviari.