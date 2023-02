Si scontra con un camion, poi finisce con l’auto in un fossato: Tiziana Miccoli muore a Londra Tiziana Miccoli, 39enne di Cisternino, guidava una Volkswagen che si è scontrata con un camion ed è finita in un fossato. Da anni la donna viveva a Londra.

A cura di Susanna Picone

Tiziana Miccoli in una foto su Facebook

Una donna di 39 anni di Cisternino (Brindisi) è morta in un drammatico incidente stradale a Londra, dove si era trasferita tempo fa e dove lavorava. Tiziana Miccoli – questo il nome della vittima – secondo quanto ricostruito è stata travolta da un camion mentre procedeva per le strade della capitale inglese alla guida della sua auto.

Il drammatico incidente stradale risale al 17 gennaio scorso. Secondo quanto riportato dai media locali, la 39enne pugliese era alla guida di una Volkswagen e si trovava in una zona periferica di Londra ma a quell'ora molto frequentata quando, per cause ancora in corso di accertamento, c’è stato il violento impatto con un tir.

L'auto della donna italiana è finita in un fossato e per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La conducente del camion, una donna di circa 40 anni, è invece rimasta illesa. La polizia del Leicestershire ha comunicato di non aver effettuato alcun arresto dopo l'incidente. La polizia ha anche chiesto agli automobilisti presenti sul luogo dell’incidente e in possesso di video utili alle indagini di farsi avanti.

Tiziana Miccoli – riportano i media locali – viveva a Londra da circa 20 anni e lì in Inghilterra si era trasferita anche una sua sorella. La salma ad oggi si trova ancora nella capitale inglese in attesa di essere trasferita in Italia.

Per aiutare la famiglia ad affrontare le spese per il rimpatrio sono state organizzate delle raccolte fondi sia in Italia che in Inghilterra. L’appello ad aiutare economicamente la famiglia della vittima della strada è stato lanciato attraverso i social da un'amica di Cisternino.