Si schiantano con lo scooter contro un marciapiede a Carini, morto anche il 22enne Giovanni Lo Coco

Dopo il 19enne Antonio Russo, deceduto venerdì 18 luglio, è morto anche il secondo giovane coinvolto in un incidente stradale verificatosi in corso Italia a Carini, nel Palermitano. La vittima si chiama Giovanni Lo Coco, aveva 22 anni. I due, a bordo di uno scooter, si erano schiantati contro un marciapiede.

La vittima si chiamava Giovanni Lo Coco, aveva 22 anni. Il ragazzo era stato trasportato nella notte di venerdì in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

I medici hanno tentato di salvarlo e per tre giorni il 22enne ha lottato tra la vita e la morte. Il giovane però non ce l'ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri del Nucleo radiomobile, le due giovani vittime viaggiavano insieme a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un marciapiede. Non sarebbero coinvolti altri mezzi nell'incidente. Russo è deceduto sul colpo.

Pochi giorni fa nella chiesa del Sacro Cuore a Carini sono stati celebrati i funerali della vittima più giovane, alla presenza di amici e familiari. Ora anche la famiglia di Lo Coco ha dovuto affrontare la tragica notizia della sua morte.

"Oh, Giova, anche tu sei volato via", ha scritto un amico del 22enne sui social, pubblicando una foto del ragazzo in sella a una moto. "Fino a due settimane fa ci siamo visti e ci siamo abbracciarti e oggi mi arriva questa brutta notizia. – aggiunge – Amico mio, adesso veglia sulla tua famiglia. Amico mio, ti vorrò sempre bene".

"Vita mia, riposa in pace. Hai lottato sempre, come un leone. Sei e resterai per sempre nel mio cuore", scrive un altro su Facebook dopo aver appreso la notizia della scomparsa del ragazzo.

"Giova, ma perché pure tu? Ti aspettavamo tutti e adesso non ci sei più. Ti ricorderemo sempre con questo sorriso", è il ricordo di un terzo amico. "Non ti dimenticherò, amico mio, adesso fai buon viaggio. – conclude – Tu e Antonio Russo siete due angeli bellissimi, mi mancherete. Buon viaggio, frate".