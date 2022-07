Si schianta sulla montagna dopo lancio col parapendio, 59enne morto sul Monte Vettore Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era appena lanciato quando, per motivi tutti da accertare, ha perso il controllo del parapendio, finendo quindi preda del vento e precipitando al suolo.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia in montagna nelle scorse ore. Un uomo è morto dopo essere precipitato dal Monte Vettore, nelle Marche, mentre era in volo col parapendio.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, sul versante sud del Monte Vettore, tra le cime più importanti dell'Appennino.

La vittima è un uomo di 59 anni residente a Tolentino, in Provincia di Macerata.

Leggi anche A Venezia un uomo è morto dopo essere stato contagiato dal fungo killer Candida Auris

A lanciare l'allarme un altro appassionato di parapendio che era sul posto con la vittima per un analogo lancio dalla montagna e ha assistito all'intera scena impotente.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era appena lanciato quando, per motivi tutti da accertare, ha perso il controllo del parapendio, finendo quindi preda del vento e precipitando al suolo. Uno schianto violento che non gli ha lasciato scampo.

La zona dove il 59enne è caduto è impervia e impercorribile a piedi quindi si è mossa l’eliambulanza di “Marche Soccorso" ma l'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile.

Il medico calato sul posto col verricello ha provato a rianimarlo per trasportarlo in ospedale. Il 59enne è stato anche issato a bordo e trasportato sulla strada a Forca di Presta, ai piedi del monte Vettore, ma i sanitari si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso sul posto.

Troppo gravi erano i tantissimi traumi riportati nell'impatto contro la parete della montagna. Il corpo è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale di Ascoli Piceno.

Oltre all'elicottero “Icaro” del 118, sul luogo sono intervenute le squadre della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Spelologico con un tecnico di Elisoccorso del Cnsas e i vigili del fuoco il cui elicottero ha provveduto poi a raccogliere gli oggetti della vittima rimasti sul posto.

Purtroppo quello di oggi è solo l'ultimo di una serie di incidenti analoghi con conseguenze tragiche negli ultimi giorni in Italia. Nelle scorse ore i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita del pilota di un aliante caduto sul versante Ovest di Punta Charrà, sulle Alpi, mentre ieri un Base jumper è morto dopo essersi schiantato a 2.600 metri di quota a seguito di un lancio in tuta alare andato male in Val D'Aosta.