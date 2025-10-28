Si schianta in scooter contro un’auto a Reggio Calabria: Domenico muore sul colpo a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto sul colpo a Condofuri dopo essersi schiantato in scooter contro un’automobile. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Domenico, così si chiamava la vittima, sarebbe morto sul colpo.

Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un incidente in scooter a Condofuri, nei pressi di Reggio Calabria. Il 17enne Domenico, così si chiamava la vittima, guidava il mezzo a due ruote che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'automobile. L'adolescente è purtroppo deceduto sul colpo e l'intervento del 118 si è purtroppo rivelato inutile.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato in contrada Santa Lucia, a poca distanza dal cimitero di Condofuri.

La vittima frequentava l'istituto professionale di agraria di Melito Porto Salvo e viveva nel comune nei pressi di Reggio Calabria. Dolore e choc ha colpito la comunità locale in queste ore e conoscenti e amici si sono stretti fin dai primi istanti ai familiari del 17enne, colpiti dalla perdita.

Il papà e la mamma del 17enne sono titolari di una bottega di generi alimentari a Bova Marina e sono noti nel loro comune di residenza. Anche l'adolescente purtroppo deceduto nello schianto era noto in paese, soprattutto nella scuola da lui frequentata. Il ragazzo non aveva ancora compiuto 18 anni e aveva una grande passione per i motori.

Le dinamiche dell'incidente dovranno essere accertate nelle prossime ore con indagini approfondite da parte delle forze dell'ordine. Quello che per ora appare certo è che nel sinistro sia rimasta coinvolta anche un'automobile, anche se le motivazioni alla base non sono del tutto chiare. L'ipotesi è che possa esservi stata una distrazione alla guida, una mancata precedenza o una velocità più elevata di quella prevista in strada. I fatti dovranno chiaramente essere ricostruiti nelle prossime ore con rilievi approfonditi.