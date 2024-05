video suggerito

Si schianta in moto contro un camion: muore a Rovereto vigile del fuoco volontario Federico Volani, 32enne residente in provincia di Rovereto, intorno alle due stava percorrendo la statale del Brennero quando, all’altezza dello stadio della Quercia, si è scontrato con un camion. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Un vigile del fuoco volontario ha perso la vita in un incidente con la moto avvenuto la scorsa notte a Rovereto. Federico Volani, 32enne residente a Volano, intorno alle due stava percorrendo la statale del Brennero quando, all'altezza dello stadio della Quercia, si è scontrato con un camion: il mezzo pesante proprio in quel momento stava svoltando nel parcheggio di una azienda e l'impatto è stato purtroppo inevitabile.

La moto con in sella Federico Volani è volata contro il guardrail prendendo immediatamente fuoco. Sarebbe stato l'autista del camion a dare l'allertati ai soccorritori, arrivati sul posto tempestivamente. Un’ambulanza che portato Volani d’urgenza in pronto soccorso e i carabinieri di Rovereto si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Purtroppo, però, per il 32enne non c’è stato nulla da fare.

Come ricorda l'ANSA l'incidente della scorsa notte ha fatto tornare venire in mente la morte di un altro vigile del fuoco, avvenuta 11 anni fa. Il 10 giugno 2013 il pompiere bolzanino Stefano Fedrizzi, di 39 anni, si scontrò in sella alla sua moto con un trattore che in via Merano stava svoltando verso una pompa di benzina.