Si schianta contro una roccia a bordo del suo Maggiolino. 48enne muore sul colpo Un incidente mortale è costato la vita ad una donna di 48 anni. A Segusino, in provincia di Treviso, un’auto in corsa si è schiantata su una roccia. Si indaga sulle cause dello sbandamento.

Nella notte del 31 agosto, a Segusino, in provincia di Treviso, una donna alla guida della propria auto si è schiantata contro la parete di una roccia. Il tragico incidente le è costato la vita. Ora sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire le cause dello schianto.

È morta sul colpo Eleonora Zaffaina, 48 anni, originaria di Caerano San Marco, piccolo comune nel trevigiano, che viaggiava a bordo della sua Volkswagen Maggiolino grigia, la notte del 31 agosto. Erano le 23 circa quando, in Via Europa, la donna si è schiantata contro una roccia a lato della strada, all'altezza del Ponte Fener.

Sul luogo dell'accaduto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati da un'automobilista. I pompieri del distaccamento di Feltre hanno prima messo in messo in sicurezza la vettura e poi estratto dalle lamiere del veicolo il corpo della donna. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 che ne hanno dichiarato l'imminente decesso.

Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'improvviso sbandamento della conducente. I Carabinieri stanno indagando sulle ragioni che avrebbero potuto provocare lo schianto. Tra le ipotesi c'è quella di un colpo di sonno o di un malore che avrebbe compromesso la guida del veicolo. Un'altra causa potrebbe essere anche la comparsa sulla strada di un animale selvatico. La donna, per evitarlo dunque, avrebbe sterzato bruscamente perdendo il controllo dell'automobile.

Il tratto di strada coinvolto nello schianto, è poi stato interrotto per alcune ore per permettere agli operatori di soccorso di liberare la carreggiata e ripristinare rapidamente la viabilità. Mentre, le forze dell'ordine hanno proseguito con le indagini e con i rilievi fino a tarda notte.