Si schianta con l’auto contro un muro e il veicolo prende fuoco: morta Francesca Sicurella, aveva 40 anni Una donna di 40 anni è morta in un grave incidente avvenuto nella notte a Carini, nel Palermitano. La vittima si chiamava Francesca Sicurella ed era un’infermiera dell’ospedale Cervello. La 40enne stava rientrando a casa da una festa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un muro. Il veicolo ha preso fuoco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Da sinistra, Francesca Sicurella (Facebook); Vigili del Fuoco (immagine di repertorio)

Una donna di 40 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Carini, in provincia di Palermo. La vittima si chiamava Francesca Sicurella ed era un'infermiera dell'ospedale Cervello.

La donna stava rientrando a casa da una festa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, una Oper Crossland, e si è schiantata contro il muro di un sottopasso che porta verso il lungomare.

L'impatto, a quanto si apprende, è stato molto violento e il veicolo ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto in via Bernardo Mattarella, all'altezza di via Amerigo Vespucci. A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio sulla strada.

Subito dopo la chiamata al 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118, riporta Palermo Today. Una volta spento il rogo, all'interno dell'automobile è stato trovato il corpo carbonizzato della donna.

La polizia municipale ha acquisito i video delle telecamere installate in zona e le immagini hanno subito chiarito la dinamica dell'incidente in cui non sono stati coinvolti altri mezzi. Ora si attende l'ispezione cadaverica del medico legale per chiarire quale possa essere stata la causa della tragedia.

Francesca Sicurella era sposata e madre di due bambine. Sui social sono tanti i messaggi commossi delle persone che la conoscevano, sconvolte dalla notizia della sua morte.

"Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella tolta a questa vita da un tragico incidente. R.I.P.", si legge sulla pagina Facebook dell'OPI (l'Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Palermo.

"Ci hai spezzato il cuore, non doveva andare così, non in questo modo, non così presto. Francesca, che Dio possa accoglierti fra le sue braccia. E sono certa che è già così", scrive un'utente in un post con la foto della 40enne.

"Addio, Francesca, adesso che sei un angelo lì tra le stelle veglia sui tuoi cuccioli e tuo marito da lassù. Non ci sono parole, avevi ancora tutta la vita davanti, spezzata da una strada maledetta", commenta un altro.