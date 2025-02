video suggerito

Si ribalta il cesto di una mongolfiera durante la fase di atterraggio vicino a Firenze: soccorse 4 persone Quattro persone sono state soccorse a San Casciano, in provincia di Firenze, durante la fase di atterraggio di una mongolfiera: il cesto si sarebbe ribaltato e le persone a bordo sarebbero cadute.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico a San Casciano, in provincia di Firenze. Qui si sarebbe ribaltato il cesto di una mongolfiera in fase di atterraggio: le tre persone a bordo e il pilota sono cadute e sono state subito soccorse. Intanto sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo subito in sicurezza le bombole.

Si sta capendo cosa sia successo alla mongolfiere e quanto gravi siano le vittime. Al momento si sa per certo che i vigili del Fuoco del comando di Firenze e i soccorritori del 118 sono intervenuti nel comune di San Casciano in val di Pesa nella zona di Santa Cristina in Salivolpe in via Malafrasca. Tutto sarebbe successo in fase di atterraggio in una zona con un leggero dislivello: il cesto si sarebbe ribaltato a terra provocando la caduta dei tre turisti e del pilota. Subito le quattro persone ferite sono state soccorse dai medici e trasferite in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non sarebbero in gravi condizioni.