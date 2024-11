video suggerito

Si presenta in ospedale con dolori lancinanti a Chieti, i medici trovano e rimuovono tumore di 30 chili Una donna di 75 anni è stata operata a Chieti dopo essersi presentata in Pronto soccorso lamentando dolori lancinanti. I dottori dell’equipe medica del Dr. Lucidi hanno rimosso un tumore di 30 chili. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'equipe medica del Dr. Alessandro Lucidi dell'ospedale di Chieti ha rimosso un tumore di 30 chili dal corpo di una paziente di 75 anni. La donna, secondo quanto raccontano i medici del reparto di Ginecologia, si è presentata in Pronto soccorso lamentando dolori lancinanti e mostrando un'evidente aumento delle dimensioni dell'addome.

La 75enne è stata subito sottoposta ad accertamenti medici e gli esami radiologici hanno evidenziato la presenza della massa tumorale nella zona pelvica. Il suo volume e il peso, sebbene preoccupanti già dalla prima fase di analisi, sono stati però evidenti solo sul tavolo operatorio, quando il ginecologo Lucidi e la sua equipe hanno iniziato l'intervento chirurgico. Il tumore operato dai medici di Chieti aveva infatti un peso pari a circa 30 chili.

"Dire che si è trattato di un caso eccezionale è riduttivo – ha raccontato il medico che vanta una lunga esperienza nella chirurgia ginecologica e oncologica -. Un volume così non si era mai visto, proprio per questo siamo stati costretti a seguire l'approccio chirurgico tradizionale e non la tecnica mini invasiva". Anche la difficoltà dell'intervento, racconta il medico che ha operato la 75enne, è stata determinata dalla grandezza senza precedenti della massa tumorale che limitava i movimenti e rendeva difficile ripristinare l'integrità di vasi e tessuti.

Leggi anche Entra al pronto soccorso di Cittadella con un coltello e aggredisce medici e carabinieri: fermato col taser

"Con la massa – ha spiegato ancora Lucidi – abbiamo asportato utero e ovaie oltre ai campioni istologici necessari per la stadiazione del tumore". L'equipe rassicura però sulle attuali condizioni di salute della donna reduce dall'operazione chirurgica. "Sta bene, resterà ricoverata ancora qualche giorno vista la portata dell'intervento subito. Spetterà ora ai patologi identificare il tipo di neoplasia al fine di stabilire gli step successivi".