Si offre per effettuare un trasloco ad un'anziana, ma poi la rapina e tenta di strangolarla in casa I fatti sono avvenuti a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L'uomo è ora in carcere. Dopo aver carpito la fiducia della signora ed essersi introdotto nella sua abitazione, l'ha aggredita rubadole il portafogli e un cellulare. La sventurata è finita in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva bisogno di effettuare il trasloco in vista del Natale e ha deciso di affidarsi ad un suo conoscente, che poi è risultato essere un pregiudicato: una volta ottenuta la fiducia dell'anziana, con la scusa di prendere visione degli oggetti che andavano spostati, è riuscito ad entrare in casa della donna e l'ha rapinata. I fatti sono avvenuti a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Grazie agli indizi di reato raccolti, i carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale locale, con il supporto di quelli della stazione di Corigliano Calabro Scalo e sotto la direzione della procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno fermato il sospettato.

Come ricostruito anche grazie alle testimonianze della vittima, il balordo una volta chiusa la porta dell’appartamento e dopo essersi fatto dare l’anticipo della commissione, ha scaraventato a terra la malcapitata e ha iniziato a picchiarla. E ad un certo punto ha tentato di strangolare la sventurata. L'aggressione si è conclusa solo quando l'uomo è riuscito ad impossessarsi del portafogli della vittima e di un cellulare nuovo, che era stato appena acquistato ed ancora custodito nella relativa confezione.

La poveretta è stata poi trasportata all’Ospedale dell’A.U. di Corigliano Calabro per le cure del caso. Nonostante le minacce del malvivente con lo scopo di non rivelare nulla di quanto accaduto, la donna ha denunciato tutto.

Il soggetto sottoposto a fermo è stato associato presso il carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei magistrati dopo che il pm di Castrovillari ha emesso un decreto di "fermo di indiziato di delitto".