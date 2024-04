Si nasconde dietro la porta di casa e poi prende a martellate e morsi la moglie: ricercato a Cesena

video suggerito

I fatti risalgono al 25 aprile nella zona di Cesena e da allora l'uomo risulta irreperibile. La moglie, grave in ospedale, ha raccontato che suo marito è una persona molto gelosa.

A cura di Biagio Chiariello

Ha atteso che la moglie rientrasse a casa, nascondendosi dietro una porta. Poi l’ha aggredita a martellate, pugni, calci e morsi: ora la donna è ricoverata in all’ospedale Bufalini di Cesena. A darne notizia è il Corriere di Romagna, che evidenzia come alla base del folle gesto possa esserci forse un raptus di gelosia.

I fatti sono avvenuti nella casa dove la coppia vive, in un Comune del comprensorio cesenate, lo scorso 25 aprile e da allora l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce consapevole della gravità del suo gesto.

La vittima (che ha poco meno di 40 anni) era uscita per delle commissioni e da quanto, dicono gli inquirenti (per la vicenda in procura c’è un fascicolo aperto sul tavolo del pm Andrea Marchini non poteva assolutamente immaginare cosa l'attendeva al rientro a casa. Il marito l’ha pestata a sangue staccandole a morsi parte di un orecchio.

A prestare il primo soccorso è stato uno dei figli della coppia: l'ha trovata priva di sensi, sanguinante e piena di lividi. Dopo la chiamata al 118 e arrivata la comunicazione alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno sentito il ragazzo e si sono messi sulle tracce del padre.

In ospedale, dopo essersi ripresa, la sventura ha riferito ad investigatori e sanitari che suo marito è una persona molto gelosa. Un sentimento acuito dall'assunzione di alcol. Già in passato sarebbe andato in escandescenza, ma mai era arrivato ad una violenza come quella perpetrata lo scorso 25 aprile.

Al momento si trova ancora ricoverata all‘ospedale Bufalini per essere sottoposta ad un intervento ricostruttivo da parte degli specialisti della chirurgia maxillo facciale. A casa al momento ci sono soltanto i figli della coppia. L’uomo infatti risultata ancora irreperibile con le forze dell'ordine sulle sue tracce.