Si mette al volante ubriaco, causa un incidente mortale e scappa: arrestato un 36enne Un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver causato, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, un incidente a Godo di Russi, nel Ravennate. Nello schianto è morto sul colpo un uomo di 58 anni che viaggiava con lui ed è rimasta ferita anche una donna sempre sulla stessa vettura. Il 36enne si era messo al volante con un tasso alcolemico di quasi quattro volte sopra il limite.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Si è messo al volante con un tasso alcolemico di quasi quattro volte sopra il limite consentito (0,50) l'uomo che nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio è scappato dopo avere causato un incidente a Godo di Russi, nel Ravennate. Qui è morto sul colpo un uomo di 58 anni che viaggiava con lui. Nello schianto è rimasta ferita anche una donna che si trovava sempre sulla stessa vettura.

Per questo motivo, come è stato riportato dai quotidiani locali, il conducente è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e per fuga da incidente con esito mortale. Si tratta di un 36enne di origine romena residente nella frazione ravennate di Filetto.

A perdere la vita è stato un amico del 36enne, Danilo Filomeno, 58 anni, residente a San Pancrazio, mentre la donna rimasta ferita nello schianto, di Riolo Terme, sarebbe la compagna 31enne dell'uomo arrestato. Da quanto si apprende la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto si è verificato attorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato su via San Vitale. Secondo quanto è stato ricostruito, l'auto condotta dal 36enne, una Toyota Yaris, ha tagliato una rotonda a velocità sostenuta terminando la corsa su un fianco nel giardino di un bar a quell'ora chiuso per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti sia i sanitari del 118 che i vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso. Il primo a venire estratto dalle lamiere è stato proprio il 36enne che dall'incidente è uscito praticamente illeso. Nel frattempo i soccorritori hanno estratto anche il 58enne deceduto nel violento schianto e la donna ferita che è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

L'uomo alla guida è fuggito e rintracciato dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri soltanto un'ora dopo. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Ravenna ed è in attesa della convalida.