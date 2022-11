Si laurea e con le doglie va in ospedale per partorire: Benedetta, dottoressa e mamma in poche ore Un giorno da non dimenticare. Il 15 novembre, per Benedetta Santoro. La 24enne aretina Benedetta Santoro ha discusso la tesi in Servizi sociali già con le contrazioni.

A cura di Biagio Chiariello

In neanche ventiquattro è riuscita a laurearsi e a dare alla luce una bambina. Benedetta Santoro è diventata dottoressa e mamma nello stesso giorno. Il 15 novembre del 2022 è un giorno che la 24enne di Pieve Santo Stefano (Arezzo) sicuramente non dimenticherà.

Come riporta La Nazione, martedì scorso la giovane si è recata a Perugia per discutere la tesi di laurea in Servizi sociali, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini, anche lui originario di Pieve Santo Stefano. Ma all'improvviso ha avuto le prime contrazioni. Venendo a conoscenza della situazione, la commissione di laurea ha modificato la scaletta e dato la precedenza alla quasi mamma.

Benedetta ce la fa, discute la sua tesi, arriva alla proclamazione ed è laureata. Non c'è però tempo per il voto non è noto, solo una foto con in testa la corona d'alloro.

Così in tarda mattinata la 24enne sale di nuovo in auto con il suo compagno alla guida e si ferma all'ospedale di Città di Castello, a nord dell'Umbria, a pochi chilometri da casa. Benedetta va in sala parto e, nel giro di pochissimo tempo, taglia un altro incredibile traguardo.

Alle 11.45 nasce Vittoria. E per le famiglie coinvolte in questa bella storia a lieto fine, possono cominciare davvero i festeggiamenti.

"Benvenuta Vittoria e abbiamo ora una nuova concittadina che a suo modo ha fatto storia. Una singolare coincidenza di eventi che ha portato l'undicesimo bimbo nato nel corso del 2022. Quando una nuova vita viene alla luce è motivo di gioia e sempre un segnale di speranza. Tanti auguri di cuore!", ha commentato Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano.