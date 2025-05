video suggerito

Si finge carabiniere per truffare un’anziana a Palermo: a sventare il furto è la vicina di casa 80enne Un’anziana di 80 anni ha sventato un tentato furto ai danni della vicina di casa coetanea, vittima della “truffa del finto carabiniere”: un uomo che si era spacciato per un maresciallo l’aveva convinta a consegnargli tutti i suoi soldi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha sventato un tentativo di truffa ai danni della vicina, anziana come lei. Tutto merito di una 80enne di Sciara (Palermo) che, quando ha visto fuori casa uno sconosciuto che si spacciava per maresciallo dei carabinieri, si è subito insospettita e ha così immediatamente avvisato le (vere) forze dell'ordine.

A finire in manette è stato quindi un 31enne residente a Palermo, subito arrestato dai militari della Stazione di Sciara insieme ai colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termini Imerese. L'uomo è accusato di tentata truffa aggravata ai danni di persona anziana, al momento in concorso con ignoti.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini la vicina di casa dell'anziana, coetanea della donna, aveva appena ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, aveva convinto la donna a consegnare a un suo complice tutto il denaro conservato in casa. È il famigerato trucco ormai utilizzato da tanti malviventi, noto come "truffa del finto carabiniere": il 31enne, come da copione, aveva infatti ingannato la vittima con il solito pretesto, la liberazione del figlio che, secondo quanto riferito dal truffatore, si sarebbe trovato in stato di arresto per aver causato un grave incidente stradale.

Provvidenziale è stato però l'intuito e la prontezza di riflessi di una vicina di casa della vittima, anche lei 80enne. La donna, insospettita dalla vista di uno sconosciuto davanti alla porta dell'abitazione della dirimpettaia, ha così sventato i piani del malvivente, mettendolo in fuga prima che potesse impossessarsi del ricco bottino.