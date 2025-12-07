Si è spento l’influencer di fitness Alessandro Antonicelli: PettorAle ha lottato per 2 anni contro il cancro

Alessandro Antonicelli

È morto a 26 anni Alessandro Antonicelli, noto online come PettorAle. Il body builder 26enne si è spento il 6 dicembre 2025 dopo una lunga lotta contro il cancro. Sui social, PettorAle contava 159mila follower e raccontava la sua passione per la palestra. A questo amore per il fitness, da due anni aveva unito il racconto del cancro contro il quale lottava, l'osteosarcoma condroblastico (rara forma di tumore alle ossa).

Dopo la laurea in Biologia, il 26enne si era trasferito a Milano dove aveva aperto la sua attività mentre continuava a studiare Scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana alla Statale. Nonostante le cure e il percorso ospedaliero per curare il tumore, il 26enne purtroppo non ce l'ha fatta. "Oggi il mondo è un po' più vuoto, Ale è volato via, libero dal dolore. – scrive la famiglia sul profilo social del 26enne – Sappiamo quanto lo avete amato e sostenuto, ora vi chiediamo di proteggere questo momento doloroso che famiglia, fidanzata e amici, stanno attraversando".

Chi lo conosceva ha fatto sapere di voler portare avanti il progetto Fuck Cancer lanciato dal 26enne. "Questo è ciò che avrebbe voluto, il modo più vero per tenerlo vivo". Nei suoi post online, il 26enne raccontava spesso la difficoltà di coniugare la lotta contro il cancro al suo amore per il fitness. Ogni giorno sensibilizzava i followers, mostrando la sua vita quotidiana e raccontando anche i dolori dovuti alla malattia.

Della diagnosi durissima, aveva detto di aver desiderato fino all'ultimo che i dolori alle ossa fossero "legati a problemi di legamenti o al menisco". "Purtroppo così non è stato. Mi è stato diagnosticato un osteosarcoma condroblastico, una forma molto rara di tumore osseo maligno" aveva spiegato ai suoi follower online. "Questo tipo di cancro colpisce solo lo 0,2% della popolazione. La vita è ciò che accade mentre sei intento a pianificare altro, diceva John Lennon”.