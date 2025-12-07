Attualità
Si è spento l’influencer di fitness Alessandro Antonicelli: PettorAle ha lottato per 2 anni contro il cancro

Alessandro Antonicelli, 26 anni, si è spento dopo 2 anni di lotta contro un osteosarcoma condroblastico, una rara forma di tumore alle ossa. Il 26enne, noto online come PettorAle, raccontava la sua attività sportiva nonostante il cancro.
A cura di Gabriella Mazzeo
È morto a 26 anni Alessandro Antonicelli, noto online come PettorAle. Il body builder 26enne si è spento il 6 dicembre 2025 dopo una lunga lotta contro il cancro. Sui social, PettorAle contava 159mila follower e raccontava la sua passione per la palestra. A questo amore per il fitness, da due anni aveva unito il racconto del cancro contro il quale lottava, l'osteosarcoma condroblastico (rara forma di tumore alle ossa).

Dopo la laurea in Biologia, il 26enne si era trasferito a Milano dove aveva aperto la sua attività mentre continuava a studiare Scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana alla Statale. Nonostante le cure e il percorso ospedaliero per curare il tumore, il 26enne purtroppo non ce l'ha fatta. "Oggi il mondo è un po' più vuoto, Ale è volato via, libero dal dolore. – scrive la famiglia sul profilo social del 26enne – Sappiamo quanto lo avete amato e sostenuto, ora vi chiediamo di proteggere questo momento doloroso che famiglia, fidanzata e amici, stanno attraversando".

Chi lo conosceva ha fatto sapere di voler portare avanti il progetto Fuck Cancer lanciato dal 26enne. "Questo è ciò che avrebbe voluto, il modo più vero per tenerlo vivo". Nei suoi post online, il 26enne raccontava spesso la difficoltà di coniugare la lotta contro il cancro al suo amore per il fitness. Ogni giorno sensibilizzava i followers, mostrando la sua vita quotidiana e raccontando anche i dolori dovuti alla malattia.

