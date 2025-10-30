Si cerca Miriam Oliviero: scomparsa da giorni, ma il suo telefono resta localizzato in Piazza del Campo
Proseguono le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa da martedì da Monteroni d'Arbia, nei pressi di Siena. La 24enne lavora nella biblioteca del comune e da martedì non dà più sue notizie ai familiari. Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, i controlli delle forze dell'ordine si sono spostati tra via della Sapienza e via delle Terme per poi tornare in Piazza del Campo, dove sarebbe stato geolocalizzato il telefono della 24enne per l'ultima volta.
Del cellulare e della giovane, però, non vi è ancora nessuna traccia, anche se il segnale del dispositivo elettronico continuerebbe a venire da quella zona. Sono ore di apprensione per i familiari e per tutto il comune di Monteroni d'Arbia: i genitori hanno rivolto un appello alla figlia, chiedendole di far avere sue notizie quanto prima.
Oliviero è alta circa un metro e cinquantacinque, ha capelli corti e neri e lavora nella biblioteca comunale. L’ultima volta è stata vista martedì mattina quando è passata a casa dei genitori per salutare la sorella minore prima di allontanarsi poco dopo mezzogiorno. Alle 13.48 la madre, Fatima, l’ha sentita telefonicamente per l’ultima volta: la 24enne le aveva detto di trovarsi a Siena.
Stando alle prime informazioni, la giovane non guida e non possiede un motorino, muovendosi spesso con treni e autobus. Il dettaglio ha orientato le prime verifiche nelle zone della stazione e delle fermate dei pullman, dove si riteneva che la giovane potesse essere arrivata dopo aver salutato i familiari.
Per i parenti e gli amici è strano che la 24enne si sia allontanata senza preoccuparsi del cagnolino che aveva adottato lo scorso marzo e che non aveva mai lasciato solo quando si assentava. Non si è inoltre presentata al lavoro né martedì pomeriggio né ieri, quando le ricerche erano già in corso.