Si cerca Mattia Laviola, 21enne scomparso da Policoro: l’auto era aperta e con le chiavi inserite È giallo sulla scomparsa di Mattia Laviola, il 21enne scomparso giovedì 18 maggio da Policoro. Questa mattina sono riprese le ricerche anche con l’aiuto dei cani molecolari.

A cura di Chiara Ammendola

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Mattia Laviola, il 21enne di Policoro di cui si sono perse le tracce ieri mattina. Nella notte le ricerche non hanno prodotto alcun risultato, e questa mattina sono riprese all'alba coordinate dalla Prefettura. Unanime l'appello di amici e volontari che chiedono al giovane di tornare a casa o dare sue notizie.

L'allarme è scattato ieri quando la sua famiglia non l'ha visto rientrare. Immediatamente si sono rivolti alle forze dell'ordine alle quali hanno denunciato la scomparsa: Mattia Laviola, 21 anni, studente universitario, vive a Policoro ed è nel parcheggio dell'Oasi Faunistica WWF che è stata ritrovata la sua auto. Le chiavi, stando a quanto si apprende, erano inserite nel cruscotto e la portiera era aperta.

La Prefettura ha subito attivato il servizio per le persone scomparse e sono partite le ricerche. L'Amministrazione comunale, i carabinieri, polizia e vigili del fuoco si sono attivati per ritrovare il 21enne. Coinvolti anche tantissimi volontari che si sono messi alla ricerca di Mattia per l'intera giornata di ieri. Al momento però del giovane non c'è traccia.

Al lavoro anche dei droni provenienti da Bari, dotati di telecamere particolari per il rilevamento tracciato della presenza di persone a terra. Questa mattina, invece, sono entrati in azione i cani molecolari con personale specializzato per la ricerca di tracce particolari riconducibili al 21enne. Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini della Polizia di Stato, della Capitaneria di porto e della Protezione Civile, che al momento sono particolarmente concentrati nel bosco Pantano e nella foce del fiume Sinni, dove si pensa il ragazzo possa essere rintracciabile.

L'intera comunità lucana si è unita nelle ricerche ha lanciato un appello affinché chiunque avesse notizie o sospetti sulle sorti di Mattia contatti le forze dell’ordine.