Si arrampica sul treno, 14enne tocca la linea elettrica e rimane folgorato: è grave a Novi Ligure

Un 14enne è rimasto gravemente ferito alla stazione di Novi Ligure dopo essere stato folgorato dall’alta tensione mentre si arrampicava su una carrozza ferroviaria. Soccorso dal 118, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Indagano Carabinieri e Polfer.

Un pomeriggio drammatico ha scosso Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato dalla linea elettrica all’interno della stazione ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe arrampicato sul tetto di una carrozza quando, per cause ancora da chiarire, ha urtato accidentalmente i cavi dell’alta tensione. L’impatto lo ha colpito con una scarica devastante, facendolo cadere a terra in condizioni subito critiche.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti, che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto immediatamente il Mezzo di Soccorso Avanzato del 118 di Novi Ligure, con medico e infermiere a bordo. I sanitari hanno trovato il ragazzo in stato gravissimo e hanno provveduto a intubarlo e stabilizzarlo, prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Alessandria. Il trasporto è avvenuto in codice rosso e il giovane, attualmente, si trova in prognosi riservata.

La gravità dell’incidente ha richiesto anche l’intervento dei Carabinieri, della Polizia Ferroviaria e dei Vigili del Fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini serviranno a chiarire se il gesto del 14enne sia stato una bravata o un incidente dovuto a semplice imprudenza, ma resta la consapevolezza del pericolo estremo che comporta l’avvicinarsi alle linee elettriche in aree ferroviarie.

L’episodio ha scosso la comunità locale, rimasta attonita di fronte a una vicenda che ha trasformato una giornata qualunque in un dramma. Le autorità invitano a riflettere sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole di sicurezza nelle stazioni, luoghi particolarmente sensibili, dove la curiosità o l’imprudenza possono avere conseguenze gravissime.