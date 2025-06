video suggerito

Si allontana dall'ospedale per tornare dalla famiglia, poi scompare: si cerca la 17enne Hajar Lakhal È scomparsa giovedì 5 giugno Hajar Lakhal, una ragazzina di 17 anni allontanatasi dall'ospedale di Conegliano. L'adolescente era tornata a casa dalla famiglia per qualche ora, ma poi ha fatto perdere le sue tracce anche ai genitori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Hajar Lakhal

Sono ore di apprensione per le sorti della 17enne Hajar Lakhal, scomparsa a Susegana, vicino Conegliano. La ragazza si sarebbe allontanata dall'ospedale di Conegliano pochi giorni fa, il 5 giugno, per fare ritorno per poco tempo a casa dei familiari.

Poco dopo il suo arrivo, la 17enne si è allontanata di nuovo, questa volta facendo perdere le proprie tracce anche alla famiglia che non è più riuscita a ritrovarla. Per questo motivo i genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Conegliano. La dinamica dell'accaduto non appare ancora chiara, ma le ricerche sono in corso.

Al momento della scomparsa, la 17enne aveva indosso una maglietta bianca a maniche lunghe e i pantaloni di una tuta grigi. Secondo le informazioni al momento disponibili, sarebbero anche gli unici indumenti che l'adolescente aveva con sé al momento dell'allontanamento. La ragazza è alta un metro e 57 centimetri e ha corporatura normale e occhi neri.

I familiari della giovane hanno chiesto a chiunque abbia sue notizie o possa averla vista di riferire informazioni utili alle ricerche. Con una chiamata al 112 è infatti possibile fornire notizie importanti per le operazioni delle forze dell'ordine.