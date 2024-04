video suggerito

Si allontana da una comunità per minori nel Brindisino e scompare: si cerca il 14enne Giorgio Tesse Giorgio Tesse, 14 anni, è scomparso da una comunità educativa di Latiano, nel Brindisino. Le ricerche sono attive su tutto il territorio. Il ragazzino si era allontanato nella giornata di lunedì 15 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Giorgio Tesse, 14 anni

Un ragazzino di 14 anni è scomparso da una comunità educativa per minori di Andria, nel Brindisino. Giorgio Tesse si trovava in una comunità educativa di Latiano quando, due giorni fa, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il 14enne sarebbe stato avvistato nella giornata di martedì vicino alla stazione di Brindisi, ma al momento le autorità non sono riuscite a fermarlo.

Le ricerche sono state affidate ai carabinieri del posto ed è stata attivata la rete di ricerca dei minori scomparsi da parte della prefettura di Brindisi. Anche il Comune di Andria si è attivato nelle operazioni, diffondendone le generalità per favorire le ricerche. Chiunque abbia sue notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine.

Secondo quanto reso noto, il ragazzino si sarebbe allontanato dalla comunità nella giornata di lunedì. Per le forze dell'ordine, il ragazzino potrebbe aver preso un treno per allontanarsi dalla zona del Brindisino e sfuggire alle ricerche già attivate. Stando alle prime informazioni, il ragazzo si sarebbe allontanato dalla comunità con indosso una maglietta e i pantaloncini corti. Il 14enne ha gli occhi azzurri e i capelli castani tagliati corti. Non è chiaro se, al momento della scomparsa, l'adolescente avesse con sé vestiti o effetti personali per affrontare un viaggio.

Stando alle fonti investigative che si occupano delle ricerche, però, il ragazzo si sarebbe allontanato dalla comunità senza portare con sé abiti di ricambio o zaini. Le operazioni per il ritrovamento restano attive su tutto il territorio.

La sindaca Giovanna Bruno ha diffuso sui suoi canali social la foto dell'adolescente, chiedendo a chiunque avesse sue notizie di contattare le forze dell'ordine o la Prefettura. "Facciamo passaparola – ha scritto la sindaca – non innescando pericolosi meccanismi di fake news".