Sfondano cancello di azienda orafa con un caterpillar e rubano argento: 24esimo furto nell'aretino Nel mirino dei ladri è finita la Croma Catene, ditta che sorge nella zona industriale di Castelnuovo di Subbiano. I banditi hanno fatto razzia di argento e preziosi presenti sui banconi, sugli scaffali e nei cassetti. Non sarebbero però riusciti ad aprire le casseforti.

A cura di Davide Falcioni

Per la ventiquattresima volta dall'inizio dell'anno un'azienda orafa della provincia di Arezzo è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Nel mirino questa volta, nella notte, è finita la ditta Croma Catene, ditta che sorge nella zona industriale di Castelnuovo di Subbiano, in via Righi. Secondo una prima ricostruzione, la banda di malviventi avrebbe bloccato le strade di accesso all'azienda con alcuni mezzi pesanti e poi avrebbe impiegato un caterpillar come ariete per sfondare il cancello d'ingresso. Una volta all'interno della ditta i ladri hanno fatto razzia di argento e preziosi presenti sui banconi, sugli scaffali e nei cassetti. Non sarebbero però riusciti ad aprire le casseforti.

I ladri, a quanto pare un commando di almeno sette individui incappucciati, in un una manciata di minuti, dopo aver chiuso la strada di ingresso e di uscita dall'area industriale con due mezzi pesanti, hanno agito e messo a segno il furto. Stando a quanto accertato avrebbero divelto il cancello esterno utilizzando un furgone come ariete. Quindi, con un caterpillar, avrebbero sfondato anche il cancello interno, aprendosi un varco. Qui avrebbero sistemato il furgone della ditta dove avrebbero caricato il bottino, metallo prezioso trovato sugli scaffali e sui banchi, e si sarebbero poi dati alla fuga abbandonando poco dopo il mezzo per salire su un veicolo alternativo lasciato posteggiato poco distante.

Sul posto sono arrivati vigilantes e carabinieri che possono contare sulle immagini delle telecamere per le indagini. Distrutto il proprietario: "Siamo senza parole" ha dichiarato senza poi aggiungere altro.