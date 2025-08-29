Sfiorato dal fulmine mentre si trova sul balcone di casa, 27enne ricoverato d’urgenza a Udine

Il giovane è stato investito di rimbalzo dalla scarica elettrica che lo ha scaraventato contro il muro fino a provocargli diversi traumi. Trasportato d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Udine e ricoverato in serie condizioni ma non è in pericolo di vita.

Immagine di archivio

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in serie condizioni a Udine dopo essere stato sfiorato da un fulmine mentre si trovava sul terrazzino della sua abitazione in una zona di campagna nel comune di Talmassons. Il giovane è stato investito di rimbalzo dalla scarica elettrica e scaraventato a diversi metri distanza dove è stato soccorso privo di sensi.

L'episodio nella serata di ieri, giovedì 28 agosto, in località Flambro di Talmassons mentre in zona imperversava un forte maltempo. Il fulmine ha colpito il giardino di casa dell'uomo attorno alle 21, abbattendosi a terra a pochissimi metri dal terrazzo in cui si trovava il 27enne. Secondo quanto riportano i media locali, il 27enne pare fosse appoggiato alla ringhiera del balcone ma l’energia sprigionata dalla scarica è stata così violenta da sbalzare il malcapitato contro il muro fino a provocargli diversi traumi.

Il giovane, soccorso prima dai parenti e poi dai sanitari del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Udine dove è stato ricoverato. Vista la gravità dei fatti, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria ha inviato sul posto l’elicottero della Sores per un immediato trasferimento nel capoluogo.

Le sue condizioni infatti sono apparse gravi ma fortunatamente, dopo le cure del caso, sono poi migliorate nel corso delle ore e l’uomo è stato giudicato non più in pericolo di vita dai medici anche se rimane ricoverato e monitorato sotto osservazione in ospedale.

Il maltempo ha interessato il Friuli Venezia Giulia dalla tarda serata di ieri con notevoli quantitativi di pioggia accumulata ma anche temporali e fulmini. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi sradicati e caduti sia a Udine che Pordenone ma anche a Trieste.