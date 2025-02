video suggerito

“Sentivo la terra tremare, il terremoto è durato tanto”: il racconto di un’insegnante in Sicilia Paura in Sicilia per una una forte scossa di magnitudo 4.8 con epicentro alle Eolie. Nonostante sia stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza, non si registrato danni o feriti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Emanuele Fragasso

235 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'epicentro del terremoto di oggi in Sicilia

“Ero fuori dalla scuola dentro la mia macchina, in pausa. Mi apprestavo a tornare in classe quando la terra ha iniziano a tremare. In un primo momento pensavo che qualcuno stesse spingendo la mia automobile o che mi stessi sentendo male, poi ho capito che si trattava di un terremoto". A raccontarlo a Fanpage.it è Claudia Tripiciano un'insegnante del liceo regionale di Santo Stefano di Camastra, a pochi chilometri da Caronia, nel messinese.

"È durato davvero tanto – continua – mentre andavo verso i collaboratori scolastici, gli studenti e il personale amministrativo evacuati, ancora sentivo la terra tremare sotto di me. Ci siamo ritrovati tutti nel parcheggio preoccupati e le lezioni sono state sospese. I ragazzi hanno avuto paura, anche se in Sicilia capita spesso e dovremmo essere ormai abituati – continua Tripiciano – e l’idea che possano esserci altre scosse nelle prossime ore non migliora la situazione. La paura, conclude, è che dopo una scossa così forte – conclude la donna – continui lo sciame sismico con altre scosse, così come spesso accade in questi casi”.

L'epicentro del terremoto in mare

Il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.8 gradi della scala Richter con epicentro in mare ed è stato avvertito in tutta la Sicilia, da Palermo a Catania e Messina. Nonostante sia stato percepito lontano dall'epicentro, non si sono registrati danni. Secondo i dati dell'Ingv, che inizialmente aveva parlato di una magnitudo stimata tra 4.8 e 5.3, la scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi alle ore 16.19 di oggi pomeriggio, venerdì 7 febbraio, con epicentro in provincia di Messina.

Avvertito anche nella provincia di Palermo

La scossa è stata avvertita anche in zone distanti dall'epicentro. A Bagheria e a Palermo, moltissime persone hanno sentito il terremoto. “Che paura – racconta un ragazzo a Fanpage.it – ero con mia madre all’ottavo piano di un condominio al centro di Palermo, a un certo punto abbiamo sentito le sedie e il lampadario vibrare”.