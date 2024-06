“Sei mia figlia, ti faccio quello che voglio”: 13enne rivela in classe di aver subito abusi dal padre

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

immagine di repertorio

Davanti ai compagni di classe, durante l'ora di educazione sessuale, una ragazzina di 13 anni ha raccontato di aver subito abusi dal padre, un uomo di 50. Dopo aver ascoltato le parole della ragazza, i professori sono intervenuti, segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine e sporgendo denuncia.

Il fatto è successo in un liceo della provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, dove la giovanissima ha approfittato del momento di condivisione con i suoi coetanei e i docenti che, dopo aver approfondito e chiesto chiarimenti su quanto emerso in classe, si sono immediatamente rivolti al dirigente scolastico che ha deciso di intervenire.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano La Repubblica, la 13enne sarebbe stata oggetto di attenzioni sgradite, commenti fuori luogo e anche molestie fisiche, come palpeggiamenti, da parte del padre 50enne, separato dalla madre della ragazzina.

Di fronte all'imbarazzo e alle proteste della figlia, che gli avrebbe chiesto in lacrime di smettere di avere con lei quel tipo di comportamenti, l'uomo sarebbe addirittura arrivato a risponderle: "Tu sei mia figlia e con te faccio quello che mi pare". Una frase che, unita agli altri comportamenti del 50enne, hanno spinto il personale della scuola della ragazza a intervenire immediatamente.

A seguito della denuncia, il padre della 13enne è stato accusato di violenza sessuale, aggravata dal vincolo di parentela e dalla minore età della vittima. Nella giornata di ieri, martedì 18 giugno, si è tenuta la prima udienza a suo carico davanti al giudice per le indagini preliminari Carlo Negri.

Il gip ha deciso di dare alla psicologa Paola Barbiero di eseguire una perizia. Secondo quanto riportato ancora dal quotidiano, la mamma e i nonni della 13enne sono rimasti increduli dopo aver appreso quanto rivelato della ragazzina.