Attualità
video suggerito
video suggerito

Segregata in casa, legata al termosifone e costretta a fumare: poteva uscire solo per pulire e cucinare

L’incubo vissuto da una donna a Reggio Emilia: il compagno, un 34enne che ora è stato arrestato, la picchiava, la costringeva ad avere rapporti e la minacciava di morte. “Mangia, cane”, le diceva offrendole avanzi di cibo sul pavimento.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per mesi una donna è stata vittima di soprusi e violenze in casa a Reggio Emilia. E ora, dopo la sua denuncia ai carabinieri e le successive indagini, il suo compagno è stato arrestato. Si tratta di un 34enne marocchino che, stando a quanto emerso, maltrattava la fidanzata convivente con continue vessazioni fisiche e psicologiche, tanto da spingerla ad andare via e trovare protezione da un'amica. Per mesi la donna avrebbe subito continue aggressioni fisiche con schiaffi anche in testa, aggressioni verbali, e il compagno l’avrebbe costretta a rapporti sessuali.

In questi mesi di relazione l’uomo avrebbe anche di fatto segregato in casa la compagna, chiudendola a chiave nella camera da letto e facendola uscire solo per pulire, per cucinare, e per andare in bagno. “Mangia, cane”, le diceva offrendole avanzi di cibo sul pavimento. Sarebbe arrivato anche a legarla a un termosifone con una prolunga elettrica per impedirle di allontanarsi.

L’avrebbe inoltre costretta a fumare del crack per giorni, senza dirle di che si trattava. Dalle indagini è emerso come il 34enne, con cadenza quotidiana e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, offendeva la compagna, la picchiava, le infilava le dita negli occhi, le sputava in faccia e la minacciava anche con oggetti come cutter, cacciaviti e forbici, dicendole "ti ammazzo" o dicendole che avrebbe fatto del male ai figli.

Leggi anche
Il poliziotto di Rogoredo non poteva agire da solo, non scadiamo nella retorica della mela marcia

Per impedirle di parlare con altre persone le cancellava i contatti dal cellulare e la costringeva a parlare in vivavoce con la madre per poterla controllare. In un’occasione l’avrebbe afferrata per la gola e le avrebbe detto: "Io sono il tuo padrone voi donne dovete ubbidire"; costringendola ad avere rapporti sessuali e picchiandola se provava a ribellarsi. Stando sempre a quanto emerso dalle indagini, in una occasione che lei avrebbe chiesto di andar via, lui l’avrebbe prima presa a schiaffi, con un pugno in bocca le avrebbe fatto cadere un dente e con un altro pugno in testa sarebbe svenuta. A quel punto l’avrebbe fatta salire in auto e durante il tragitto avrebbe più volte tentato di buttarla fiori dal veicolo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La conferenza stampa della prima serata: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano Ferro
Carlo Conti risponde a La Russa su Pucci: "Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze"
Can Yaman: "Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativo"
La richiesta di La Russa a Conti: vuole ancora Pucci a Sanremo
Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views