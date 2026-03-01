Sedicenne si allontana dalla comunità e scompare, ricerche in corso. L’appello della mamma: “Aiutateci”

Un ragazzo di 16 anni si è allontanato da una comunità di Villafranca Piemonte (Torino) ed è scomparso da giorni. Il suo cellulare risulta spento e non ha denaro. La mamma lancia un appello: “Se sapete dov’è, contattate i Carabinieri”.

Massimo Bianciotto, 16 anni.

Un ragazzo di 16 anni, Massimo Bianciotto, si è allontanato dalla comunità di Villafranca Piemonte, dove attualmente risiede, nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio ed è scomparso: da giorni non si hanno più sue notizie.

Il ragazzo, riportano i quotidiani locali, è uscito da scuola e avrebbe dovuto tornare in struttura nel primo pomeriggio. Ma, non vedendolo rientrare, un’educatrice della comunità ha fatto scattare l’allarme.

Ai militari della Compagnia di Pinerolo è stata denunciata la scomparsa e hanno immediatamente attivato il piano ricerche. Al momento non sono stati diffusi elementi sulle circostanze dell’allontanamento. La mamma del 16enne, Elisa, ha lanciato un appello sui social.

"Sono la mamma di Massimo. Mio figlio è uscito mercoledì 25 febbraio per andare a scuola a Verzuolo e, finite le lezioni, non sappiamo dove sia andato, cosa possa essergli successo. – ha scritto la donna – Massi è ospite presso una comunità a Villafranca Piemonte ma c'è piena sintonia con i servizi sociali e gli educatori della struttura e siamo tutti ugualmente preoccupati per lui".

Massimo non ha con sé denaro e il suo cellulare risulta spento da mercoledì, ha fatto sapere ancora la mamma. Quando è uscito indossava jeans, una felpa, giacca nera (come quella che vedete nella foto dell'articolo, ndr) e lo zaino della scuola. È alto più di un metro e 70 centimetri, ha capelli castani e una corporatura esile.

"Se lo vedete, se siete dei suoi amici e sapete dove possa essere, se è con voi, contattate le forze dell'ordine. – ha proseguito la mamma di Massimo – Non fate un favore a Massimo se lo aiutate a non farsi trovare: è un ragazzino, non ha un euro in tasca, non ha un posto dove dormire. Capisco che possa sembrare brutto segnalarlo ai Carabinieri, ma è la mossa giusta".

Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento del ragazzo, è pregato di contattare subito il numero unico per le emergenze 112.