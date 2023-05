Scuole chiuse per maltempo mercoledì 17 maggio, l’elenco di Regioni e Comuni L’elenco delle scuole chiuse per maltempo domani, mercoledì 17 maggio. Molti comuni in Emilia Romagna e Basilicata hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per allerta meteo. Le valutazioni della Protezione Civile potrebbero spingere altre città ad aggiungersi alla lista.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a insistere sull’Italia con temporali e nubifragi che si abbattano su tutto il Paese, da nord a sud, e per questo scuole chiuse anche domani mercoledì 17 maggio in molti comuni. Le piogge e i nubifragi, abbattendosi su territori già pesantemente colpiti, infatti, stanno onerando situazioni di allerta meteo idrogeologica e d’idraulica in molte regioni dove le amministrazioni comunali hanno emendato provvedimenti di urgenza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado

Scuole chiuse mercoledì 17 maggio in molte zone dell’Emilia Romagna dove l’allerta meteo rossa e i fiumi in piena avevano già spinto molti sindaci a prolungare anche per domani lo stop alle lezioni. Dunque scuole chiuse a Imola, Ravenna, Faenza e Cesena, dove lo stop riguarda anche i centri sportivi e quelli di aggregazione giovanile, ma stop a scuole di ogni ordine e grado anche in tutti i Comuni dell'Unione Romagna Faentina vale a dire a Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Mercoledì 17 maggio chiusi anche gli istituti scolastici di Cervia, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese, Dozza, Castel Guelfo, Budrio e Loiano.

“Visto il protrarsi delle condizioni di allerta grave preannunciate dall’Agenzia regionale di protezione civile, il Comune di Ravenna ha previsto anche per domani la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti” spiegano dall’amministrazione di Ravenna.

"Per la giornata di domani saranno chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali e verranno sospese le attività sportive che si tengono al loro interno. Consigliamo alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di domani 17 maggio 2023” scrivono da Faenza. A Cesena il sindaco ha annunciato che le scuole a Cesena resteranno chiuse anche domani, mercoledì, a causa di una situazione critica nel territorio confermata dal summit sul maltempo in prefettura.

Scuole chiuse per mercoledì 17 maggio anche in tutti i comuni dell'Unione Bassa Romagna. "Per la giornata di mercoledì 17 maggio in tutto il territorio della Bassa Romagna è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali" comunica infatti l'Ente di cui fanno parte i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno.

Per quanto riguarda le altre regioni, scuole chiuse il 17 maggio anche a Maratea, in provincia di Potenza, dove il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado già ieri a causa delle avverse condizioni meteo e dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Proprio le valutazioni della Protezione Civile potrebbero spingere altre città ad aggiungersi all’elenco delle scuole per mercoledì 17 maggio che è in aggiornamento continuo.