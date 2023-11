Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo domani giovedì 2 novembre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole domani, giovedì 2 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per allerta meteo, in particolare in Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia. L’elenco in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Domani, venerdì 2 novembre, sono previste piogge anche di forte intensità e temporali che colpiranno soprattutto le regioni del Centro-Nord per le quali la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa e arancione. Di conseguenza, molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza.

In particolare, le lezioni saranno sospese in alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia, della Liguria e della Toscana. Si ricordi che l'elenco è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. I giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 2 novembre in Friuli Venezia Giulia

Scuole chiuse domani 2 novembre in Friuli Venezia Giulia, su cui è stata diramata allerta meteo rossa a causa dei forti temporali in arrivo. La decisione è stata presa dal sindaco di Grado in provincia di Gorizia, dove resteranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Questi resteranno chiusi anche venerdì 3 novembre.

Stessa decisione di tenere le scuole chiuse è stata presa a San Canzian d'Isonzo, come comunicato nella relativa ordinanza comunale.

Le scuole chiuse domani in Liguria

In Liguria, dove è stata diramata allerta meteo arancione resteranno chiuse le scuole a Borzonasca, Casarza Ligure, Lavagna, Rapallo, San Colombano Certenoli, Sestri Levante. A Chiavari chiuse solo le scuole in zona rossa, e cioè: immobile scolastico in Via Millo n.4 – Istituto Assarotti; immobile scolastico in Via Castagnola n.2-4 e n.11-15; immobile scolastico in Via Santa Chiara 20 – limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; immobile scolastico in Via Millo 121 – Casa Marchesani.

In provincia di La Spezia scuole chiuse nei comuni di Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Framura, Lerici, Monterosso, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

Scuole chiuse il 2 novembre in Toscana

Per quanto riguarda la Toscana, hanno già comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado i comuni di Aulla, Fivizzano, Podenzana e Pontremoli in provincia di Massa Carrara.

A Fivizzano, nello specifico, "a causa dell’allerta meteo codice arancio, le scuole secondarie di primo Grado (scuole medie) del territorio comunale resteranno chiuse dalle ore 14:00, le altre scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse dalle ore 13:30", si legge sul profilo Facebook del Comune, mentre ad Aulla "rimarranno chiuse dalle ore 13 le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari – medie e superiori) mentre chiuderanno dalle ore 12 le scuole dell’infanzia (scuole materne) su tutto il territorio del Comune di Aulla. L’Asilo nido chiuderà alle ore 13 con servizio mensa".