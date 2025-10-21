Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati

Scuole chiuse domani, mercoledì 22 ottobre, in Toscana per maltempo. Un avviso di allerta meteo arancione è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata. Per questo molti sindaci hanno già firmato – o si apprestano a farlo – ordinanze per tenere chiuse a scopo precauzionale le scuole di ogni ordine e grado. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm.

L'elenco dei comuni è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 22 ottobre in Toscana: tutti i comuni interessati

La decisione di tenere le scuole chiuse domani mercoledì 22 ottobre a causa del maltempo sono già alcuni sindaci di comuni toscani. L'elenco è in aggiornamento, ma le lezioni saranno sicuramente sospese a Carrara, dove già oggi era stata firmata l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica a causa del nubifragio abbattutosi sul territorio nella notte. Ecco l'elenco completo dei comuni dove resteranno chiuse le scuole:

Carrara (MS);

(MS); Riparbella (PI);

(PI); Santa Luce (PI);

(PI); Montecatini Val di Cecina (PI);

(PI); Suvereto (LI).

In aggiornamento.