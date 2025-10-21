Attualità
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani mercoledì 22 ottobre, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco quelli interessati.
A cura di Ida Artiaco
Scuole chiuse domani, mercoledì 22 ottobre, in Toscana per maltempo. Un avviso di allerta meteo arancione è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata. Per questo molti sindaci hanno già firmato – o si apprestano a farlo – ordinanze per tenere chiuse a scopo precauzionale le scuole di ogni ordine e grado. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm.

L'elenco dei comuni è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 22 ottobre in Toscana: tutti i comuni interessati

La decisione di tenere le scuole chiuse domani mercoledì 22 ottobre a causa del maltempo sono già alcuni sindaci di comuni toscani. L'elenco è in aggiornamento, ma le lezioni saranno sicuramente sospese a Carrara, dove già oggi era stata firmata l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica a causa del nubifragio abbattutosi sul territorio nella notte. Ecco l'elenco completo dei comuni dove resteranno chiuse le scuole:

  • Carrara (MS);
  • Riparbella (PI);
  • Santa Luce (PI);
  • Montecatini Val di Cecina (PI);
  • Suvereto (LI).

In aggiornamento. 

api url views