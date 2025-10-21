Nubifragio a Massa e Carrara, scuole chiuse oggi per maltempo: straripa canale, salvata famiglia bloccata

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta questa notte sul nord della Toscana, in particolare sui comuni di Massa e Carrara dove i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole oggi. Occhi puntati sui corsi d’acqua.

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sul Nord della Toscana, in particolare a Massa e Carrara. Al punto che il sindaco di Carrara Serena Arrighi alle prime ore di questa mattina ha firmato una ordinanza con la quale ha stabilito che resteranno chiuse oggi, martedì 21 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado a scopo precauzionale. Il provvedimento è stato preso d'urgenza e prevede anche "la sospensione del servizio di trasporto scolastico; sospensione di tutte le manifestazioni e/o attività di intrattenimento e sportive aperte al pubblico svolte all’aperto; chiusura dei parchi pubblici cittadini; chiusura dei musei cittadini, delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; chiusura dei cimiteri comunali; sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su area pubblica; chiusura dei centri Ludicamente e Verde Magico".

Stessa decisione è stata presa a Carrara: "La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara, adesso si sta spostando su Massa, e ha riacquistato forza caricandosi sul mare.Si raccomanda massima attenzione negl spostamenti.È da considerarsi sospesa sin d’ora l’attività didattica.Tra poco sarà emessa ordinanza ufficiale", ha scritto su Facebook il primo cittadino Francesco Persiani.

I vigili del fuoco, in località Fossone, hanno salvato una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. L'episodio si è verificato a causa del maltempo di queste ore. La Protezione civile regionale ha ricordato anche che a seguito delle forti piogge delle ultime ore il livello del Carrione potrebbe salire in maniera importante con il rischio di esondazione. La protezione civile è allertata e sta monitorando costantemente la situazione, fino a che non sarà passata l'emergenza l'invito è alla massima prudenza e ad allontanarsi dagli argini del torrente".