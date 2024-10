video suggerito

Scuolabus si scontra con una Fiat Punto e si ribalta a Policoro: feriti 10 bambini, nessuno grave Una decina di bambini e altre tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 1 ottobre a Policoro, in provincia di Matera. Un’auto si è scontrata con lo scuolabus su cui viaggiavano i bimbi e il mezzo si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti gravi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Vigili del Fuoco

Una decina di bambini che erano a bordo di uno scuolabus e altre tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre, a Policoro, in provincia di Matera. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti gravi.

Due mezzi, una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, e uno scuolabus con a bordo i 10 ragazzi delle scuole medie di Policoro, un'accompagnatrice e alla guida il conducente di 64 anni, si sono scontrati per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Foto Vigili del Fuoco

Dopo l'impatto, avvenuto all’angolo con Via Metaponto, lo scuolabus si è ribaltato su un fianco. Stando alle prime informazioni, tutte le persone coinvolte sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Policoro e hanno riportato fortunatamente soltanto ferite lievi.

Sulle condizioni dei minori si è espresso anche il sindaco di Policoro, Enrico Bianco. "I bambini sono stati accompagnati per accertamenti al Pronto soccorso dell'Ospedale di Policoro, ma sono tutti vigili. L'autista e l'assistente invece hanno subito un infortunio. Spero che tutto vada bene. A vedere cosa è accaduto, è stato un miracolo", ha spiegato il primo cittadino.

Foto Vigili del Fuoco

Subito dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Matera, che opera anche nel territorio di Policoro, la squadra dei Vigili del fuoco di Tinchi, tre ambulanze del 118, così come i Carabinieri di San Giorgio Lucano, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Policoro.

Foto Vigili del Fuoco

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico, in direzione Sud, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Intanto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire anche le eventuali responsabilità stanno indagando la Polizia municipale, la Polizia stradale e i Carabinieri.