Nove scosse di terremoto in un’ora a Catania: la più forte di magnitudo 4.3 Sei scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Catania tra le 21 e 30 e le 22.30. La più forte è stata di magnitudo 4.3.

A cura di Enrico Tata

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Catania alle 21.38 di oggi, giovedì 23 dicembre. L'epicentro è esattamente a 6 chilometri a sud ovest del paese di Motta Sant'Anastasia. La magnitudo è di 3.3. secondo le stime dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alle 22.33 è stata registrata un'altra scossa, più forte, di magnitudo 4.3. In totale sono state registrate oltre 9 scosse in un'ora.

Un'altra scossa è stata registrata dai sismografi alle ore 22.01 e in questo caso la magnitudo è stata di 2.9. Il terremoto. è stato sentito distintamente da tutta la popolazione della provincia di Catania. "Scossa di terremoto brevissima, ma ha spostato me e il divano", ha raccontato su Twitter un utente. E un altro: "Botta improvvisa di #terremoto a Catania, mi sono sentito sballottato dalla sedia per un attimo, sarà durato un secondo".

Sul sito dell'Ingv sono riportate nove scosse di terremoto con epicentro a Motta Sant'Anastasia tra le ore 21.34 e le ore 22.48. La prima, di magnitudo 2.4, è stata registrata alle 21.34, mentre la più forte, di magnitudo provvisoria 4.3/4.8 è stata registrata alle 22.33. L'ipocentro di queste scosse è stato rilevato a una profondità compresa tra 9 e 11 chilometri. La scossa più forte è stata sentita anche a Siracusa e a Messina, ma in generale in tutta la parte orientale dell'isola. L'unico terremoto significativo nella zona negli ultimi mille anni è un sisma di magnitudo 4.9 che si verificato nel 1846.