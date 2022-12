Scorge cadavere impigliato tra i rami nel torrente mentre passeggia sulla ciclabile, orrore a Vicenza Il terribile ritrovamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, giovedì 8 dicembre, nella zona di Chiampo. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi da parte delle forze dell’ordine.

A cura di Antonio Palma

Orribile scena quella che si è presentata davanti agli occhi di un passate nelle scorse ore nel Vicentino. Impigliato tra i rami degli alberi sul greto del torrente che scorre sotto la strada vi era il corpo senza vita di un uomo.

Il terribile ritrovamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, giovedì 8 dicembre, nella zona di Chiampo, piccolo comune a est del capoluogo di provincia.

A lanciare l'allarme è stato appunto un passante che in quel momento stava transitando tranquillamente lungo la pista ciclabile che costeggia strada e torrente Chiampo, nei pressi della zona industriale, in via dei Laghi.

L'uomo ha subito allertato le forze dell'ordine con una chiamata ai numeri di emergenza. Sul posto così in poco tempo sono confluiti i carabinieri ma anche i sanitari de Suem con un'ambulanza e i vigili del fuoco.

L'area è stata delimitata e sono state avviate le attività per raggiungere e per recuperare l'uomo ma il personale di soccorso ovviamente non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Recuperare la salma non è stato facile ed è stato necessario l'intervento del personale SAF (speleo Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco.

I pompieri infatti hanno dovuto calarsi nel torrente per poter recuperare il corpo. La vittima era impigliato tra alberi e un masso ma in poche decine di centimetri d’acqua ed era visibile dalla strada.

Dopo il nulla osta del pm di turno, il corpo è stato portato in obitorio e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso indagano ora i carabinieri, sia per accertate l'identità della vittima, sia per ricostruire i motivi del decesso.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi da parte delle forze dell’ordine, anche se da un primo esame esterno del corpo no sembrano essere emersi segni evidenti di violenza.