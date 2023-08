Scopre bomba in mare davanti alla spiaggia mentre nuota, scatta il divieto di balneazione La costa interessata dal divieto si trova lungo un tratto dello storico borgo marinaro di Nervi, a Genova, dove un bagnante ha scoperto per caso la presenza di una vecchia bomba, un residuato bellico inesploso.

Di divieti di balneazione purtroppo le spiagge dell'Italia sono piene ma raramente questo avviene per colpa di una bomba in mare. È accaduto in Liguria dove nella zona interessata, oltre alla balneazione, è stato vietato anche il transito, l'ancoraggio delle barche e la pesca. La costa interessata dal divieto si trova lungo un tratto dello storico borgo marinaro di Nervi, a Genova, dove un bagnante ha scoperto per caso la presenza di una vecchia bomba, un residuato bellico inesploso, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale.

La bomba giaceva lì sul fondale marino da decenni ma nessuno se ne era accorto, almeno fino ad ora. Ci si è imbattuto per caso un uomo che sabato pomeriggio faceva il bagno sotto il belvedere Don Giovanni Battista Trabucco. Il bagnante si era immerso con la maschera a circa 10 metri dalla riva per osservare il fondo quando si è accorto che quell'oggetto pieno di incrostazioni davanti a lui somigliava a una bomba. Tornato a riva, quindi ha dato l'allarme e sono partiti i controlli che hanno accertato la presenza della bomba.

Su richiesta della Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco hanno inviato i sommozzatori appoggiati dalla motonave della sede di Calata Gadda per gli opportuni controlli. I sub si sono calati sul fondo per capire di cosa si trattasse e dall'esame subacqueo hanno confermato che l'oggetto è effettivamente un ordigno inesploso. La certezza definitiva è arrivata dall'esame fatto dal nucleo sminamento della Marina militare della Spezia sulle immagini raccolte dai pompieri.

Per motivi di sicurezza, quindi, le autorità hanno deciso di interdire completamente la balneazione nell'area circostante, compresa l'antistante spiaggia. Transennato infine anche il marciapiede della passeggiata davanti alla scogliera che si trova sotto i giardini di via Oberdan, per evitare il transito dei pedoni.

Si procederà ora a nuovi sopralluoghi per capire di come avviare le procedure per disinnescare il residuato bellico. Visto che la bomba è in mare, probabilmente se ne occuperanno i militari del Consubim della Marina Militare.