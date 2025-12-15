Scoppia incendio in una casa di Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni

Il rogo è scoppiato nella tarda serata di domenica nella zona periferica del comune romagnolo. La vittima è Fabiana Collini, i funerali si terranno mercoledì 17 dicembre.

Si chiamava Fabiola Collini la donna di 55 anni che ha perso la vita a Cesenatico a seguito di un incendio che domenica sera ha devastato la sua abitazione nelle campagne di via Brusadiccia. Il rogo è divampato poco dopo le 22.30, con una colonna di fumo e fiamme visibili anche a distanza dalla zona periferia del comune romagnola, tanto da allarmare immediatamente i residenti.

Le chiamate ai soccorsi sono partite quasi in contemporanea. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico e quattro squadre dei Vigili del fuoco provenienti anche da Cesena e Forlì. I pompieri sono riusciti a entrare nell’abitazione passando da una finestra e hanno individuato la donna priva di sensi, intrappolata all’interno. Estratta in condizioni critiche, è stata affidata ai sanitari che hanno tentato a lungo di rianimarla sul posto.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, Fabiola è stata ricoverata in condizioni disperate. I parametri vitali erano già fortemente compromessi e, nonostante le cure, il suo quadro clinico è peggiorato nel corso delle ore. La donna è deceduta nella mattinata successiva, con ogni probabilità a causa di una grave intossicazione da fumo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio dei Vigili del fuoco c’è un possibile malfunzionamento della canna fumaria, da cui si sarebbero sprigionate le fiamme. L’abitazione ha riportato danni ingenti ed è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per tutta la notte e anche nella giornata successiva, mentre la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fabiola viveva da sola in quella casa, rimasta vuota dopo la recente scomparsa della madre. Una solitudine spezzata in modo improvviso e drammatico, che ha profondamente colpito la comunità locale.

I funerali della signora Collini sono stati fissati per mercoledì 17 dicembre. Il corteo partirà dalla camera ardente dell’ospedale Marconi alle 13.50 per raggiungere la chiesa di Santa Maria Goretti, dove alle 14.30 sarà celebrata la messa. A occuparsi dell’organizzazione è l’agenzia Nicolini Battiato.