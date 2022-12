Scontro tra un’auto e uno scooter: Matteo muore a soli 14 anni. La disperazione dei parenti Matteo Guastella è morto ieri sera in un incidente avvenuto a Pozzalllo. Il ragazzino era in sella allo scooter e fatale è stato l’impatto contro un’autovettura Citroen. Il mezzo è stato tranciato in due.

Si chiamava Matteo Guastella e aveva solo 14 anni. È morto in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il ragazzino era alla guida di uno scooter che si è scontrato contro un'auto, una Citroen. Il ciclomotore è stato tranciato in due.

Il drammatico sinistro è avvenuto in via Australia, nei pressi del distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico e di protezione civile del Comune. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, da chiarire ancora l’esatta dinamica dello scontro. Sotto choc i genitori e il fratello giunti sul posto dopo aver appreso della drammatica notizia, dove sono stati effettuati i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Modica. Strazianti le immagini, con tutta la disperazione dei congiunti. I veicoli sono stati sequestrati.

I militari dell’Arma stanno anche verificando l’eventuale presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso scene utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Matteo era molto conosciuto a Pozzallo in quanto i familiari gestiscono una nota pescheria nei pressi dello stadio Nino Barone a Modica Sorda, nella città in provincia di Ragusa, dove il ragazzino oggi viene ricordato da chi lo conosceva come un giovane sempre simpatico e sorridente.

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta.