Scontro tra un'auto e un tram a Firenze, due feriti e traffico in tilt per ore L'impatto ha causato due feriti: il conducente della vettura e la donna che era alla guida del tram. Una terza persona, un passeggero, è stata soccorsa in codice verde per un attacco di panico.

A cura di Davide Falcioni

Attimi di paura a Firenze a causa dello scontro tra un tram e un'auto all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli. È successo nel primo pomeriggio di oggi e l'impatto, le cui cause sono ancora da accertare, ha causato due feriti: il conducente della vettura e la donna che era alla guida del convoglio. Una terza persona, un passeggero, è stata soccorsa in codice verde per un attacco di panico. Il traffico nella zona ne ha subito risentito. L’auto con cui il tram si è scontrato è una Jeep nera e naturalmente ha riportato i danni più seri.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’impatto è stato piuttosto violento, tanto che sono scoppiati gli airbag del suv. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale. Si cerca di capire la dinamica e cosa sia accaduto.

Di certo lo scontro si è verificato intorno alle 15,45. Il tram in quel momento stava coprendo il servizio sulla linea T2. Secondo quanto appreso il conducente dell'auto, un uomo di 74 anni, è stato condotto in ospedale in codice giallo. In codice verde invece un passeggero che avrebbe accusato un attacco di panico in seguito allo scontro. La linea T1 è attiva su tutta la linea mentre la T2 è in funzione da Peretola a Redi con l'attivazione di servizi sostitutivi. Al momento dell’incidente, il tram coinvolto stava circolando da via Guido Monaco verso via Alamanni.