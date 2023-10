Scontro tra Ferrari e Lamborghini, morti due turisti. Sull’altra supercar c’era un’attrice e un miliardario Stavano partecipando alla Sardinia Supercar Experience e avevano noleggiato una Ferrari. Così come anche coppia indiana a bordo della Lamborghini, coinvolta nell’incidente con un camper: l’attrice di Bollywood Gayatri Joshi e suo marito Vikas Oberoi, ora indagato con l’ipotesi di duplice omicidio stradale.

A cura di Biagio Chiariello

Melissa e Marcus Krautli, a destra la Ferrari sulla quale viaggiavano

Marcus e Melissa Krautli, originari di Wallisellen, vicino a Zurigo. Sono loro le vittime della tragedia è avvenuta due giorni fa in Sardegna, all'altezza di San Giovanni Suergiu sulla statale 195 Sulcitana: la loro Ferrari si è schiantata contro un camper.

Le due vittime avevano noleggiato la supercar per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, raduno di auto lussuose partito da Teulada con direzione Olbia. Il signor Krautli lavorava presso l'azienda logistica di famiglia, omonima, che ha uffici in Belgio, Svizzera e Portogallo.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Lamborghini sulla quale viaggiava una coppia indiana: l‘attrice di Bollywood Gayatri Joshi e suo marito Vikas Oberoi, un magnate. L'uomo alla guida è indagato dalla Procura di Cagliari con l'ipotesi di duplice omicidio stradale."Ci troviamo in Italia. Abbiamo avuto un incidente: c'è stata una collisione che ha coinvolto più auto. Con la grazia di Dio, stiamo entrambi assolutamente bene" ha detto la donna al The Free Press Journal.

Nel filmato dell'incidente si nota la Ferrari che prova a superare la Lamborghini, in un tratto a linea continua, dunque con divieto di sorpasso: dopo un contatto tra le due supercar, la Ferrari si scontra con il camper che stava proseguendo nella stessa carreggiata e poi prende fuoco: le due vittime sono morte tra le fiamme. Le due auto di lusso erano dirette a Masua, sulla costa di Iglesias, dove era in programma la sosta per il pranzo sulla strada per Mores, tappa finale di giornata della Sardinia Supercar Experience.

Gayatri Joshi e suo marito Vikas Oberoi

I carabinieri della stazione di Carbonia hanno ricostruito l’esatta dinamica dello schianto anche grazie al filmato, che è diventato poi virale sul web e nelle chat di Telegram.

Sul camper viaggiava invece una coppia di Selva di Val Gardena, nel nord Italia. "Eravamo sdraiati di traverso sui nostri sedili. Per un attimo siamo rimasti increduli. Ho guardato negli occhi mia moglie e le ho chiesto se stava bene. Lei ha annuito", ha detto Lorenzo M, 61enne, a L'Unione Sarda. La coppia è strisciata fuori dai sedili ed è riuscita a lasciare il mezzo. "Quando siamo usciti pensavamo di essere all'inferno", ha aggiunto l'uomo.