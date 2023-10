Carambola mortale tra Ferrari, Lamborghini e camper in Sardegna, il tragico incidente in un video Nelle immagini si vedono le fasi di sorpasso e poi la carambola mortale della Ferrari e della Lamborghini che impattano contro il camper. L’incidente stradale è costato la vita a una coppia di turisti svizzeri: Melissa e Markus Krautli.

A cura di Antonio Palma

Una serie di supercar in coda dietro un camper, poi i sorpassi in sequenza fino a quando tocca a una Lamborghini blu che però si trova improvvisamente alla sua sinistra una Ferrari rossa che sta effettuando la stessa manovra da dietro e l'impatto diventa inevitabile. È la terribile sequenza, immortalata in un video, dell'incidente stradale mortale avvenuto questa mattina nel Sud Sardegna, a San Giovanni Suergiu, lungo la statale 195, è costato la vita a una coppia di turisti svizzeri: Melissa e Markus Krautli.

Il video che ha ripreso l'intera scena è stato registrato da un'altra vettura che seguiva da distanza ravvicinata le supercar. Nelle immagini si vedono le fasi di sorpasso e poi la carambola mortale della Ferrari e della Lamborghini che impattano contro il camper, facendolo ribaltare su un fianco sulla strada. Nella sequenza si vedono le due auto che si toccano e la Lamborghini che urta violentemente il camper, infilandosi sotto il mezzo che si ribalta.

Nello schianto la vettura blu è finita poi fuori strada, nella parte destra della carreggiata, pesantemente danneggiata, mentre la Ferrari si è capovolta su se stessa dall'altra parte della strada dove si è incendiata, intrappolando i due occupanti: una coppia di turisti svizzeri di 67 e 63 anni che sono morti carbonizzati.

Leggi anche Si schianta contro un autobus, giovane motociclista morto nel Padovano

Feriti invece i due che viaggiavano sul camper, una coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena, 62 anni lui e 61 lei, e i due occupanti della Lamborghini, una coppia nazionalità indiana trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari e ora ricoverata.

Anche questi ultimi due erano sulla statale 195 Sulcitana per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di auto sportive di lusso partito da Teulada e che si sarebbe concluso tra qualche giorno a Olbia.

Il video del tragico incidente stradale sarà messo ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. I resti della Ferrari, della Lamborghini e del camper intanto sono stati sequestrati per le perizie.