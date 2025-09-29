Scontro tra furgone e pullman di turisti in A1 a Reggio Emilia: un morto e due feriti, traffico in tilt

Un uomo di 40 anni morto e due persone ferite, è il bilancio di in violento incidente stradale in A1 avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, all’altezza di Reggio Emilia. Per motivi da accertare, poco dopo le 9:30 un furgone si è schiantato contro il retro di un pullman carico di turisti stranieri sulla corsia centrale dell’autostrada, in carreggiata direzione nord, a circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. A perdere la vittima l’autista del furgone, un uomo di 40 anni residente a Bazzano, nel Bolognese.

Nonostante gli immediati soccorsi medici, per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. Vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma troppo gravi si sono rivelate le condizioni dell’uomo. La centrale operativa aveva allertato anche l’elicottero di emergenza per un immediato trasporto in ospedale ma purtroppo l’uomo è deceduto prima che l’eliambulanza potesse arrivare.

Soccorsi e trasportati in pronto soccorso al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, invece, due turisti francesi che sono stati sbalzati nel pullman durante l’impatto tra due mezzi. Le loro condizioni però non sarebbero gravi. Per consentire i soccorsi medici e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto è rimasto chiuso al transito per diverso tempo mandano in tilt il traffico sia sull’autostrada che nelle strade secondarie.

A causa del traffico intenso, si sono registrati fino a 10 chilometri di coda in direzione Nord tra il bivio dell’A22 e Reggio Emilia prima che il traffico riprendesse a scorrere con la rimozione di furgone e pullman. Alle 12 si registravano ancora code su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero e coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso e coda di 6 km tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per Traffico Congestionato