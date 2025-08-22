Scontro tra due moto a Palermo, morti Gabriel e Alessandro: avevano 17 e 21 anni. Grave un terzo ragazzo

Sono Alessandro Lopriore, 21 anni, e Gabriel A., 17, le due vittime del grave incidente avvenuto giovedì 21 agosto a Palermo. Un terzo ragazzo, un 16enne, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Le moto su cui viaggiavano i tre giovani si sono scontrate. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro.

A sinistra, Alessandro Lopriore, 21 anni.

Alessandro Lopriore, 21 anni, e Gabriel A., 17, sono le due vittime del grave incidente avvenuto nella serata di ieri, giovedì 21 agosto, a Palermo, in via Duca degli Abruzzi. Un terzo ragazzo, un 16enne, è ricoverato in ospedale. Le due moto su cui viaggiavano i tre giovani si sono scontrate frontalmente.

Secondo quanto ricostruito della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi dopo lo schianto, il 21enne viaggiava su un Honda Sh insieme al 16enne, in direzione di viale del Fante. Il mezzo è andato a impattare violentemente con quello del 17enne che procedeva in direzione Partanna Mondello verso la casa della sua fidanzata.

Sul luogo dell'incidente sono rapidamente intervenute quattro ambulanze e gli agenti della municipale che hanno chiuso la strada temporaneamente per effettuare i rilievi del caso ed effettuare le operazioni di soccorso. Purtroppo, è stato tutto inutile: i due ragazzi sono morti sul colpo.

Il terzo ragazzo, M. C., è stato portato all'ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e diverse fratture alle costole.

La vittima più giovane frequentava una scuola professionale e seguiva il corso di Acconciatura. "Ieri la vita di un nostro "figlio" si è spenta sull'asfalto rovente di una torrida sera d'estate", ha scritto l'istituto sui social.

"Avrebbe dovuto essere una delle tante sere spensierate, sì, perché a 17 anni non si può morire! Gabriel era vivace, aveva un sorriso sornione e quando ci vedeva ci abbracciava forte e ci diceva: "Sei la vita mia". Oggi uniamoci in preghiera affinché la sua anima trovi l' eterno riposo".

Il 17enne giocava anche a calcio e così lo ha ricordato la sua squadra. "Con immenso dolore e profonda tristezza, la società si stringe attorno alla famiglia per la tragica scomparsa di Gabriel, classe 2008″.

"Un ragazzo speciale, pieno di vita, entusiasmo e sogni, che ieri ha perso la vita in un incidente. Tutta la società, i dirigenti, gli allenatori e gli ex compagni di squadra si uniscono nel dolore, ricordando Gabriel non solo come un giovane calciatore, ma soprattutto come un amico vero e sorridente. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori".

Il 21enne Alessandro Lopriore, invece, era studente di International relations politics and trade all'Università di Palermo. Confcommercio Palermo lo ha ricordato con un messaggio su Facebook.

“Da un anno collaborava con la nostra organizzazione distinguendosi, nonostante la giovane età, per l’entusiasmo, la dedizione e la straordinaria abnegazione con cui affrontava ogni impegno", si legge nel post.

"La sua passione, la voglia di imparare e la disponibilità verso tutti hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la vicinanza di tutto il sistema associativo”.