Attualità
video suggerito
video suggerito

Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista

Due autobus si sono scontrati sulla Statale 106 nel Catanzarese. A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Un centinaio di ragazzi sono rimasti feriti lievemente insieme all’autista.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un bus con 100 studenti a bordo si è scontrato con un altro pullman di linea sulla Statale 106, nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro). A bordo un centinaio di studenti erano diretti verso le scuole del Catanzarese.

Alcuni ragazzini avrebbero riportato ferite lievi nello scontro. Lievi contusioni, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. I due mezzi, secondo quanto ricostruito, procedevano nella stessa direzione quando è avvenuto il tamponamento.

Immagine

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 con tre ambulanze che hanno prestato le cure del caso ai ragazzi. Alcuni passeggeri sono stari accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti. Contuso anche l’autista del bus per ragazzi.

Leggi anche
Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni

I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina hanno messo in sicurezza i due autobus, mentre i carabinieri stanno provvedendo ai rilievi del caso. L'incidente ha provocato disagi alla circolazione con la formazione di code in entrambi i sensi di marcia sulla Statale 106.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e le cause dell'incidente. La circolazione dei mezzi è temporaneamente stata dirottata su una corsia con senso di marcia alternato per permettere alle autorità di effettuare i rilievi e ai soccorritori di raggiungere i ragazzi rimasti feriti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
global sumud
flotilla
Flotilla sotto attacco, colpite barche di Italia, UK, e Polonia: "Il Governo intervenga"
Droni sulla Flotilla, la testimonianza di Scotto e Corrado (Pd): "Attacchi illegali, governo Meloni deve spiegare"
I racconti degli attacchi dalla Flotilla di questa notte
Cosa rischiano gli attivisti della Global Sumud Flotilla minacciati da Israele
Chi sono i politici italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che parte per Gaza
Cosa significa realmente riconoscere uno Stato palestinese
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views