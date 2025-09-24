Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista

Due autobus si sono scontrati sulla Statale 106 nel Catanzarese. A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Un centinaio di ragazzi sono rimasti feriti lievemente insieme all’autista.

Un bus con 100 studenti a bordo si è scontrato con un altro pullman di linea sulla Statale 106, nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro). A bordo un centinaio di studenti erano diretti verso le scuole del Catanzarese.

Alcuni ragazzini avrebbero riportato ferite lievi nello scontro. Lievi contusioni, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. I due mezzi, secondo quanto ricostruito, procedevano nella stessa direzione quando è avvenuto il tamponamento.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 con tre ambulanze che hanno prestato le cure del caso ai ragazzi. Alcuni passeggeri sono stari accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti. Contuso anche l’autista del bus per ragazzi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina hanno messo in sicurezza i due autobus, mentre i carabinieri stanno provvedendo ai rilievi del caso. L'incidente ha provocato disagi alla circolazione con la formazione di code in entrambi i sensi di marcia sulla Statale 106.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e le cause dell'incidente. La circolazione dei mezzi è temporaneamente stata dirottata su una corsia con senso di marcia alternato per permettere alle autorità di effettuare i rilievi e ai soccorritori di raggiungere i ragazzi rimasti feriti.